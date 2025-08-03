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        Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu

        Ankara'da etkili olan sağanak yağış Sincan, Beypazarı ve Haymana ilçelerinde sele neden oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 00:38 Güncelleme: 03.08.2025 - 00:39
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        Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu
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        Ankara'nın çevre ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, sele neden oldu.

        İHA'nın haberine göre; Sincan, Beypazarı ve Haymana ilçelerinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentte, akşam saatlerinde aniden başlayan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı.

        Şiddetli yağış, caddelerde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına yol açtı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ankara
        #Son dakika haberler
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