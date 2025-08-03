Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu | Son dakika haberleri

Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu | Son dakika haberleri

Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu Ankara'da etkili olan sağanak yağış Sincan, Beypazarı ve Haymana ilçelerinde sele neden oldu

İhlas Haber Ajansı Giriş: 03.08.2025 - 00:38 Güncelleme: 03.08.2025 - 00:39 facebook

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