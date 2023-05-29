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Ankara'da sağanak; yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Sağanak yağış Ankara'nın Keçiören ilçesinde hayatı felç etti. Ev ve iş yerlerini su basarken, caddeler göle döndü. Bazı araçlar yolda kalırken, bir sürücü de otomobilinin üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi

Ankara'da sağanak; yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
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DHA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Keçiören'de akşam saatlerine doğru sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Sağanak ile birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar, suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı. Bir sürücü, göle dönen yolda kalan otomobilinin üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Sürücü, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Yağış nedeniyle mahalle arasında bulunan halı sahayı da su bastı. Bu sırada halı sahada futbol oynayan çocuklar, mahsur kaldı. Çocuklar, çevredekiler tarafından halı sahanın su dolan girişine meyve kasaları ile yol yapılarak kurtarıldı. Sağanak nedeniyle ilçedeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya çalıştı. Belediye ekipleri de biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yazılı açıklamasında sağanak, dolu ve yağmur yağışı sonrası mazgalların tıkandığını ve Kalaba Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada büyük bir sel baskının meydana geldiğini belirtti. Altınok, sel sularının tahliye edilmesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi görevini yapmıyor. Izgara ve mazgalları periyodik şekilde 3-4 ayda ve her yağmur yağdıktan sonra temizlemezseniz Ankara´da yine insanlarımız ölecek, canlar gidecek. Acilen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin üzerine düşen görevleri yapması lazım. Böyle bir manzara yok" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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