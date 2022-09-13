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Haberler Gündem Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi! Eylül 2022 zam sonrası Ankara'da taksimetre açılış, indi-bindi ücreti ne kadar?
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Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi!

Başkent Ankara'da taksi ücretine zam yapıldı. Gelen zammın ardından Ankara'da taksimetre açılış, indi-bindi ücreti tarifleri değişti. Gelen zam sonrası Ankara'da taksi indi-bindi ücreti 20 TL'den 25 TL'ye çıktı. İşte Ankara'da taksi ücretleri...

Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi! Eylül 2022 zam sonrası Ankara'da taksimetre açılış, indi-bindi ücreti ne kadar?

Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği, yönetim kurulu onayıyla taksi ücretlerine zam yapma kararı alındı. Karara göre Ankara'da açılış ücretine yüzde 33 zam yapıldı. İşte zamların ardından Ankara taksi ücretleri tarifesi...

ANKARA'DA TAKSİ ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ!

Başkent Ankara'da taksi ücretleri zamlandı. 7.5 lira olan açılış ücreti yüzde 33 zamla 10 liraya yükseldi. Kilometre artış ücreti ise 8 TL oldu. Yapılan zammın ardından indi-bindi ücreti 20 TL'den 25 TL'ye çıktı.

ZAMMIN ARDINDAN ANKARA’DA TAKSİ ÜCRETLERİ TARİFESİ

Ankara taksi açılış ücreti: 10 TL
Ankara taksi indi-bindi ücreti: 25 TL
Ankara taksi kilometrede artış ücreti: 8 TL
Ankara taksi saat ücreti: 48 TL
Ankara taksi birim zaman ücreti (1 Dakika): 0.80 TL
Ankara taksi birim mesafe ücreti (100 Metre): 0.80 TL

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