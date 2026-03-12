Canlı
Habertürk
Habertürk
        Ankara'da yangında ailesini kurtarmaya çalışan adam hayatını kaybetti

        Ankara'da yangında ailesini kurtarmaya çalışan adam hayatını kaybetti

        Ankara'da evinde çıkan yangında eşini ve iki çocuğunu kurtarmaya çalışırken ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 12:19
        Eşini ve çocuğunu kurtarırken öldü

        Ankara'da evinde çıkan yangında eşini ve iki çocuğunu kurtarmaya çalışırken ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI

        Polatlı ilçesi Şabanözü Mahallesi'nde yer alan müstakil bir evde, dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi Murat Çetinkaya, mahsur kalan eşini ve iki çocuğunu kurtardığı sırada ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye nakledilen Çetinkaya tedavisinin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çetinkaya'nın cenazesi toprağa verilirken, eşi ve çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

