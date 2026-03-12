Ankara'da yangında ailesini kurtarmaya çalışan adam hayatını kaybetti

Ankara'da evinde çıkan yangında eşini ve iki çocuğunu kurtarmaya çalışırken ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI

Polatlı ilçesi Şabanözü Mahallesi'nde yer alan müstakil bir evde, dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi Murat Çetinkaya, mahsur kalan eşini ve iki çocuğunu kurtardığı sırada ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye nakledilen Çetinkaya tedavisinin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çetinkaya'nın cenazesi toprağa verilirken, eşi ve çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.