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Ankara'da 7 Şubat Salı günü kar tatili var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlana hava durumu raporuna göre pek çok ilde yoğun kar yağışı gözlemleniyor. 6 Şubat Pazartesi günü İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde eğitim kar engeline takıldı. Ankara'da yaşayan öğrencilerin gözü 7 Şubat okullar tatil mi? sorusunun yanıtı için Ankara Valiliği'ne çevrildi. İşte, 7 Şubat Ankara'da okulların tatil durumu hakkında merak edilenler...

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  • ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat Salı Ankara'da kar tatili var mı?

    Türkiye'de yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitim öğretime ara verilirken Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından 10 ilde eğitim öğretime ara verildi. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmişti. Gözler 7 Şubat Ankara'da kar tatili haberine çevrildi. İşte, Yarın Ankara'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtı...
  • ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat Salı Ankara'da kar tatili var mı?

    DEPREM NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi:

    "Bu bağlamda Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibariyle eğitim öğretime iki hafta ara veriyoruz. Yine geriye kalan Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerimizde de sadece bir hafta eğitim, öğretime ara vereceğiz. Gelişme durumuna göre, süreç içerisinde tekrar değerlendirip, uzat uzatmayacağınızı da tekrar karar vereceğiz. Kısaca Milli Eğitim Bakanlığı'nda okullarımızla ilgili şu an için anormal bir durum yok. Bakanlık olarak hızlı bir şekilde okullarımızı tekrar eğitim öğretimine hazırlamak için tüm ekibimiz sahada. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada. Hem bütçe hem insan olarak da her türlü destek vermek için arkadaşlarımız seferber oldular. Bu büyük bir acı, birlik, beraberlik zamanı. İnşallah hızlı bir şekilde devletimizin ve hükümetimizin tüm kaynaklarını kullanarak bu yaraları saracağız. Yaralılarımızı enkazdan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum ve Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."
  • ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat Salı Ankara'da kar tatili var mı?

    6 ŞUBAT'TA ANKARA'DA OKULLAR TATİL OLMUŞTU!

    Ankara Valisi Vasip Şahin, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır." dedi.
  • ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat Salı Ankara'da kar tatili var mı?

    YARIN (7 ŞUBAT SALI) ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Ankara'da okul öncesi (ana okulu-ana sınıfını) İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 6 Şubat Pazartesi günü kar tatili ilan edilmişti.  

    Ankara'da yarın okulların tatil olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Kar tatili açıklaması için gözler Ankara Valiliği'ne çevrildi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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