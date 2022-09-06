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Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı tutuklandı

Başkent'te Narkotik ekipleri tarafından son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 347 şüpheli gözaltına alınırken, 23'ü tutuklandı

Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı tutuklandı
Başkent'te uyuşturucu operasyonları: 23 tutuklama
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AA

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 347 zanlıdan 23'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 29 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, 9 kilo 300 gram eroin, 2 kilo 100 gram esrar, 575 gram metamfetamin ve 73 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; operasyonlarda yakalanan 347 zanlıdan 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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