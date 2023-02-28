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Ankara'dan fay hattı geçiyor mu? Riskli ilçeleri ve mahalleleri

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre 11 ili etkisi altına alan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle binlerce can kaybı, binlerce bina yıkımları gerçekleşti. Bölgelerde halen sarsıntılar devam ederken, vatandaşlar kendi illerinin deprem riski olup olmadığı konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Bu illerden biri de Ankara oldu. Peki, Ankara deprem bölgesi mi, riski var mı? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu? İşte Ankara riskli ilçeleri ve mahalleleri...

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  • ANKARA DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Ankara deprem bölgesi mi, riski var mı? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu? Riskli ilçeleri ve mahalleleri

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından il bazlı deprem riski gündeme geldi. Vatandaşlar kendi illerinin deprem risk haritalarını araştırırken, öne çıkan illerden biri başkent Ankara oldu. İşte Ankara deprem risk haritası, riskli ilçeler…
  • ANKARA DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Ankara deprem bölgesi mi, riski var mı? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu? Riskli ilçeleri ve mahalleleri

    ANKARA'DAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

    Ankara 3. ve 4. deprem bölgesi olarak görülmektedir. Fakat bu risk olmadığı anlamına gelmemektedir. Ankara fay hattı şehrin altından geçmiyor olsa da, Ankara'nın sınır ilçelerinin bir çoğunun altında fay hattı bulunuyor. 
  • ANKARA DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Ankara deprem bölgesi mi, riski var mı? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu? Riskli ilçeleri ve mahalleleri

    ANKARA'DA DEPREM RİSKİ BULUNAN İLÇELER

    Ankara'nın en riskli bölgelerinin başında Demetevler geliyor. Sonrasında Çamlıdere, Kazan ve Kızılcahamam risk içeren ilçeler arasında yer alıyor.
  • ANKARA DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Ankara deprem bölgesi mi, riski var mı? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu? Riskli ilçeleri ve mahalleleri

    ANKARA DEPREM RAPORU

    Ankara ve bağlı yerleşkeler, Kuzey Anadolu Fay Sistemi gibi çok aktif (yıkıcı deprem yinelenme aralığı (250-300 yıl) ve plaka sınırı niteliğinde bir deprem kaynağı ile Çeltikçi, Ayaş, İnönü-Eskişehir, Tuzgölü, Seyfe, Salanda, Kesikköprü, Küredağ, Balaban ve Afşar fay kuşakları gibi aktif fakat yinelenme aralığı oldukça uzun (birkaç bin yıl) fakat yıkıcı deprem üreten fay ve fay sistemlerinin dolaylı deprem tehlikesine açıktır. Bu nedenle: (1) Özelde Ankara bölgesinde, genelde ise bir deprem ülkesi olan tüm Türkiye’de ilk ve orta öğretim programlarına, doğal afetler ve deprem konusunda zorunlu ders ya da dersler konularak toplum bireyleri eğitilmeli ve insanlar doğal afetler konusunda bilinçlendirilmelidir.
  • ANKARA DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Ankara deprem bölgesi mi, riski var mı? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu? Riskli ilçeleri ve mahalleleri

    Özellikle kırsal kesimde taş ve kerpiç yığma yapılaşmaya son verilirken, modern yapılaşma ve yerleşimde zemin koşulları ve deprem kaynakları dikkate alınmalı ve konu ile ilgili deprem yönetmeliğine kesinlikle uyulmalıdır. 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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