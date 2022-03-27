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Ankara iftar ve sahur saatleri: Ramazan imsakiyesi 2022! Diyanet'e göre Ankara imsakiyesi

İslam alemi için bin aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan ayına sayılı günler kala Müslümanlar Ramazan ayı imsakiyesini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Ramazan imsakiyesini paylaştı, Ankara iftar ve sahur saatleri belli oldu.

  • 01
    Ankara iftar ve sahur saatleri: Ramazan imsakiyesi 2022! Diyanet'e göre Ankara imsakiyesi

    İslam dininde Hicri takvime göre senenin dokuncu ayı Ramazan ayı olarak kutlanıyor. Üç aylardan biri olan Ramazan ayı boyunca oruç tutmaya hazırlanan Müslümanlar 2022 Ramazan imsakiyesini araştırmaya başladı. Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Ramazan ayında 30 gün boyunca oruç tutulacak ve ibadet edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı illere göre iftar ve sahur saatlerinin yer aldığı Ramazan imsakiyesini Müslümanlarla paylaştı. İşte Ankara Ramazan imsakiyesi ve iftar saatleri 
  • 02
    Ankara iftar ve sahur saatleri: Ramazan imsakiyesi 2022! Diyanet'e göre Ankara imsakiyesi

    2022 ANKARA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

    1 02.04.2022 Cumartesi 04:59 06:25 12:57 16:31 19:20 20:40
    2 03.04.2022 Pazar 04:57 06:23 12:57 16:32 19:21 20:41
    3 04.04.2022 Pazartesi 04:55 06:22 12:57 16:32 19:22 20:43
    4 05.04.2022 Salı 04:53 06:20 12:56 16:32 19:23 20:44
    5 06.04.2022 Çarşamba 04:51 06:18 12:56 16:33 19:24 20:45
    6 07.04.2022 Perşembe 04:50 06:17 12:56 16:33 19:25 20:46
    7 08.04.2022 Cuma 04:48 06:15 12:56 16:33 19:26 20:48
    8 09.04.2022 Cumartesi 04:46 06:14 12:55 16:34 19:27 20:49
    9 10.04.2022 Pazar 04:44 06:12 12:55 16:34 19:28 20:50
    10 11.04.2022 Pazartesi 04:42 06:11 12:55 16:34 19:29 20:52
    11 12.04.2022 Salı 04:40 06:09 12:55 16:35 19:30 20:53
    12 13.04.2022 Çarşamba 04:39 06:07 12:54 16:35 19:31 20:54
    13 14.04.2022 Perşembe 04:37 06:06 12:54 16:35 19:32 20:55
    14 15.04.2022 Cuma 04:35 06:04 12:54 16:36 19:33 20:57
    15 16.04.2022 Cumartesi 04:33 06:03 12:54 16:36 19:34 20:58
    16 17.04.2022 Pazar 04:31 06:01 12:53 16:36 19:35 20:59
    17 18.04.2022 Pazartesi 04:29 06:00 12:53 16:36 19:36 21:01
    18 19.04.2022 Salı 04:27 05:59 12:53 16:37 19:37 21:02
    19 20.04.2022 Çarşamba 04:26 05:57 12:53 16:37 19:38 21:03
    20 21.04.2022 Perşembe 04:24 05:56 12:52 16:37 19:39 21:05
    21 22.04.2022 Cuma 04:22 05:54 12:52 16:38 19:40 21:06
    22 23.04.2022 Cumartesi 04:20 05:53 12:52 16:38 19:41 21:08
    23 24.04.2022 Pazar 04:18 05:51 12:52 16:38 19:42 21:09
    24 25.04.2022 Pazartesi 04:17 05:50 12:52 16:38 19:43 21:10
    25 26.04.2022 Salı 04:15 05:49 12:51 16:39 19:44 21:12
    26 27.04.2022 Çarşamba 04:13 05:47 12:51 16:39 19:45 21:13

    Kadir Gecesi
    27 28.04.2022 Perşembe 04:11 05:46 12:51 16:39 19:46 21:15
    28 29.04.2022 Cuma 04:10 05:45 12:51 16:39 19:47 21:16
    29 30.04.2022 Cumartesi 04:08 05:44 12:51 16:40 19:48 21:17
    30 01.05.2022 Pazar 04:06 05:42 12:51 16:40 19:49 21:19

    02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.

    Bayram Namazı : 06:20

     
  • 03
    Ankara iftar ve sahur saatleri: Ramazan imsakiyesi 2022! Diyanet'e göre Ankara imsakiyesi

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