Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi için acele kamulaştırma kararı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu projenin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması amacıyla, proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve güzergaha rastlayan kesimlerdeki taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.