Ankara Keçiörengücü: Barış Alper'in yüzde 20'lik payına sahibiz

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın olası transferiyle ilgili, "Düşüncemiz yüzde 20'lik payımızı almak yönünde." dedi.

Sezona galibiyetle başlayan başkent ekibinin başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray ile yaptığı anlaşmada Barış Alper Yılmaz'ın olası transferinde yüzde 20'lik paya sahip olduklarını söyledi.

Konuyla ilgili Galatasaray Kulübü ile herhangi bir görüşme yapmadıklarını aktaran Tahiroğlu, "İki yıldır Barış'ın satılabileceği konuşuluyor. Geçen sene de bu konu epey gündem oldu ama Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için 'Satıştan yüzde 20'lik hakkınızı alalım.' şeklinde bir teklif gelmedi. Bundan sonra gelir mi bilemiyorum. Eğer bir teklif gelirse bizim pozisyonumuz ne olur, onu o zaman değerlendiririz. Şu anki düşüncemiz yüzde 20'lik payımızı almak yönünde. Ancak tabii ki Galatasaray çok büyük bir camia. İki kulüp arasında görüşülerek neticeye vardırılabilecek bir mesele olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.