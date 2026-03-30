Ankara merkezli 22 ilde sahte borsacılara operasyon: 65 gözaltı

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen dev operasyonda, kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıtan ve halka arz yalanıyla vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi. 1 milyar 358 milyon liralık para trafiğinin tespit edildiği soruşturmada 65 şüpheliden 29’u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı.

HALKA ARZ YALANIYLA KANDIRDILAR

Dolandırıcılık şikayeti üzerine yapılan incelemelerde, şüphelilerin “borsa yatırımı” ve “halka arz fırsatı” adı altında mağdurları sisteme dahil ettiği ortaya çıktı. İlk etapta küçük yatırımlarla kazanç sağlanıyormuş gibi gösterilerek güven kazanan şebekenin, daha sonra yüksek meblağlar talep ederek mağdurları tuzağa düşürdüğü belirlendi. Dolandırıcıların bu işlemlerde birçok şirket hesabının kullanıldığı tespit edildi.

45 ŞİRKET 45 KİŞİ

Elde edilen bu bilgiler üzerine MASAK, GSM firmaları ve Ticaret Odaları ile yazışma yapıldı. Gelen cevap yazılar doğrultusunda bu olaylarda 45 şirket hesabının ve 45 şahıs hesabının kullanıldığı tespit edildi.

1 MİLYOR 358 MİLYON PARA TRAFİĞİ

Soruşturma dosyasına giren verilere göre, şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 358 milyon liralık hareketlilik tespit edildi. Paraların farklı hesaplara dağıtılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

“BÜYÜK YATIRIM” VAADİYLE TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Şüphelilerin mağdurları “tarihi fırsat”, “yüksek kazanç”, “büyük yatırım” gibi vaatlerle kandırdığı, özellikle sosyal medya ve reklam sayfaları üzerinden hedef seçtikleri ortaya çıktı.

22 İLDE OPERASYON

Elde edilen bilgi ve delillerin ardından Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda şebekeye ağır darbe vuruldu. Gözaltına alınan 65 şüpheliden 29’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller ve finansal kayıtlar incelenmeye devam ederken, dolandırıcılık ağının uluslararası bağlantıları olup olmadığı da araştırılıyor.

MAĞDURUN İFADESİ ÇETENİN YÖNTEMİNİ ORTAYA KOYDU

Soruşturma dosyasına giren bir mağdur ifadesi, dolandırıcılık yönteminin tüm detaylarını gözler önüne serdi:

“İnternette gezinirken reklam sayfası geldi. Borsa hakkında bilgilendirme ve yatırım danışmanlığı bilgileri yazıyordu. Bu bağlantıya tıkladım. WhatsApp grubu çıktı, bir bayan bana yazdı.

‘Birikimlerinizi bize yatırırsanız yüksek kazanç sözü veriyoruz’ dedi.

Ben de emekli olduğumu, böyle bir şeye giremeyeceğimi, paramın olmadığını söyledim. O da ‘Borsa Stratejisi Grubu’nu kurmuşlar, beni de bu gruba ekledi. Bu grupta yöneticiler ve sözde tüm yöneticilerin başındaki başkan vardı.

R.A. isimli şahıs, bir hissenin halka arz edileceğini ve getirisinin çok yüksek olacağını söyledi. Sonra bize hisse satışı yaptırdılar. Ancak çekilen paraları bize vermiyorlardı. Kararları kendileri veriyor, bize uygulatıyorlardı. Biz bir şey yapmak istediğimizde izin vermiyorlardı.

Bizim banka bilgilerimizi, adımızı, soyadımızı tüm bilgilerimizi aldılar. Bir uygulama indirdirdiler. Bu program üzerinden para yatırıyorduk.

Sonra bana R.A., ‘Sen düzenli para çekersen hiç para birikmez. İçerideki para miktarınca kar sağlandığı için daha çok kar elde edersin’ dedi. Ben yatırım işinden korktuğumu söyledim. O da bana bütün zararımı karşılayabileceğini söyledi.

Aralıklarla bana para yatırttı. Yaklaşık maddi zararım 1.500.000 TL civarındadır. Paramı bağladılar. Biraz çekmek istiyorum dediğimde çektirmiyorlar. Sistemin böyle olduğunu söylediler.

Paramı istediğimde ‘Mümkün değil, şu kadar daha para yatırmanız gerekiyor’ dediler. Benim yatıracak param kalmayınca sistemlerini kapattılar, telefonlarına da ulaşamadım. Kayboldular.”

KRİMİNAL DOSYA GENİŞLİYOR

Yetkililer, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan “yüksek kazanç” vaatlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Dosyada yeni mağdurların ortaya çıkabileceği ve soruşturmanın daha da genişleyebileceği belirtiliyor.