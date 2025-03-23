Ankara Metro Durakları: Ankara Metro Durak İsimleri, Güzergahı, Sefer Saatleri ve İstasyon Haritası

Ankara Metro Hattı

Ankara'da şu anda aktif olarak kullanılan 4 ana metro hattı bulunmaktadır:

M1 Hattı (Kızılay - Batıkent)

M2 Hattı (Kızılay - Çayyolu)

M3 Hattı (Organize Sanayi - AŞTİ)

M4 Hattı (Keçiören - Atakule)

Bu hatlar, Ankara'nın farklı bölgelerini birbirine bağlayarak şehir içi ulaşımı büyük ölçüde rahatlatmıştır. Ankara metrosu, hem yerel halk hem de turistler için ulaşımı kolaylaştıran önemli bir ulaşım aracı olmuştur.

M1 Hattı: Kızılay - Batıkent

M1 hattı, Ankara metro sisteminin ilk hattıdır ve Kızılay ile Batıkent arasında sefer yapmaktadır. Bu hat, şehrin en eski ve en yoğun kullanılan metro hattıdır. Batıkent'e kadar uzanan bu hat, şehre batı yönünde önemli bir ulaşım alternatifi sunmaktadır.

M1 Hattı Durakları:

Kızılay

Sıhhiye

Ulus

Çıkrıkçılar

Demetevler

İvedik

Batıkent

M2 Hattı: Kızılay - Çayyolu

M2 hattı, Kızılay ile Çayyolu arasında sefer yapan bir hattır. Bu hat, daha geniş bir alanı kapsar ve özellikle Çayyolu bölgesindeki yerleşim alanlarına ulaşım sağlar.

M2 Hattı Durakları:

Kızılay

Güvenpark

Mithatpaşa

Kocatepe

Söğütözü

Çayyolu

M3 Hattı: Organize Sanayi - AŞTİ

M3 hattı, Organize Sanayi ile AŞTİ arasında hizmet vermektedir. Bu hat, özellikle başkente gelenlerin ve sanayi bölgesindeki çalışanların ulaşımını kolaylaştırmaktadır. AŞTİ, Ankara'nın en büyük otobüs terminali olduğundan bu hattın kullanımı oldukça yaygındır.