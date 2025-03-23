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        Haberler Bilgi Yaşam Ankara Metro Durakları: Ankara Metro Durak İsimleri, Güzergahı, Sefer Saatleri ve İstasyon Haritası

        Ankara Metro Durakları: Ankara Metro Durak İsimleri, Güzergahı, Sefer Saatleri ve İstasyon Haritası

        Ankara, başkent olmasının yanı sıra gelişmiş bir ulaşım altyapısına da sahip bir şehir olarak, metro hattı ile önemli bir ulaşım alternatifi sunmaktadır. Ankara metrosu, günlük yaşamda yoğun bir şekilde tercih edilen bir toplu taşıma aracıdır. Metro, şehir içi ulaşımda önemli bir yer tutarken, her geçen gün daha geniş bir ağa yayılmaktadır. Bu yazıda, Ankara metro durakları, güzergahları, sefer saatleri ve istasyon haritası hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 10:26 Güncelleme: 23.03.2025 - 10:26
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        Ankara Metro Durakları
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        Ankara Metro Hattı

        Ankara'da şu anda aktif olarak kullanılan 4 ana metro hattı bulunmaktadır:

        M1 Hattı (Kızılay - Batıkent)

        M2 Hattı (Kızılay - Çayyolu)

        M3 Hattı (Organize Sanayi - AŞTİ)

        M4 Hattı (Keçiören - Atakule)

        Bu hatlar, Ankara'nın farklı bölgelerini birbirine bağlayarak şehir içi ulaşımı büyük ölçüde rahatlatmıştır. Ankara metrosu, hem yerel halk hem de turistler için ulaşımı kolaylaştıran önemli bir ulaşım aracı olmuştur.

        M1 Hattı: Kızılay - Batıkent

        M1 hattı, Ankara metro sisteminin ilk hattıdır ve Kızılay ile Batıkent arasında sefer yapmaktadır. Bu hat, şehrin en eski ve en yoğun kullanılan metro hattıdır. Batıkent'e kadar uzanan bu hat, şehre batı yönünde önemli bir ulaşım alternatifi sunmaktadır.

        M1 Hattı Durakları:

        Kızılay

        Sıhhiye

        Ulus

        Çıkrıkçılar

        Demetevler

        İvedik

        Batıkent

        M2 Hattı: Kızılay - Çayyolu

        M2 hattı, Kızılay ile Çayyolu arasında sefer yapan bir hattır. Bu hat, daha geniş bir alanı kapsar ve özellikle Çayyolu bölgesindeki yerleşim alanlarına ulaşım sağlar.

        M2 Hattı Durakları:

        Kızılay

        Güvenpark

        Mithatpaşa

        Kocatepe

        Söğütözü

        Çayyolu

        M3 Hattı: Organize Sanayi - AŞTİ

        M3 hattı, Organize Sanayi ile AŞTİ arasında hizmet vermektedir. Bu hat, özellikle başkente gelenlerin ve sanayi bölgesindeki çalışanların ulaşımını kolaylaştırmaktadır. AŞTİ, Ankara'nın en büyük otobüs terminali olduğundan bu hattın kullanımı oldukça yaygındır.

        M3 Hattı Durakları:

        Organize Sanayi

        AŞTİ

        M4 Hattı: Atatürk Kültür Merkezi- Keçiören

        M4 hattı, Keçiören ile Atakule arasında hizmet veren bir hattır. Bu hat, özellikle Keçiören ilçesindeki yerleşim alanları için önemli bir ulaşım alternatifi sunar. Ayrıca, Atakule, şehre panoramik bir bakış açısı sunduğundan, metro hattı turistik açıdan da önemlidir.

        M4 Hattı Durakları: Şehitler, Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dışkapı, ASKİ, Atatürk Kültür Merkezi

        Ankara Metro Sefer Saatleri

        Ankara metrosunda sefer saatleri genellikle sabah 06:00 civarında başlar ve gece 00:00'a kadar devam eder. Her hattın sefer aralıkları değişkenlik gösterse de, genel olarak metro seferleri 5-10 dakika aralıklarla yapılmaktadır.

        Örnek Sefer Saatleri:

        İlk Sefer: 06:00

        Son Sefer: 00:00

        Sefer Aralıkları: 5-10 dakika

        Özellikle yoğun saatlerde sefer aralıkları daha kısa olur, bu da yolcuların daha hızlı bir şekilde metroya binmelerini sağlar. Hafta sonları ve tatillerde sefer saatlerinde bazen değişiklikler olabilir, bu nedenle güncel saatler için Ankara Büyükşehir Belediyesi veya Ankara Ulaşım A.Ş. web sitesinden bilgi almak faydalı olacaktır.

        Ankara Metro İstasyon Haritası

        Ankara metro hattı, genişlemeye devam ederken, istasyon haritası da her geçen gün değişmektedir. Yeni hatlar ve duraklar eklenmekte, şehir içindeki ulaşımı daha verimli hale getirmektedir. Aşağıda, Ankara metro istasyon haritası genel hatlarıyla yer almaktadır.

        Ankara metrosu, şehir içi ulaşımda önemli bir rol oynamaktadır. Farklı hatlar ve duraklar sayesinde, başkentteki yolcular, hızlı ve güvenli bir şekilde istedikleri noktalara ulaşabilmektedirler. Sefer saatleri genellikle sabah 06:00 ile gece 00:00 arasında olup, her hattın sefer sıklığı yoğun saatlerde daha kısadır. Bu nedenle, Ankara'da toplu taşıma kullanarak şehir içindeki ulaşımı oldukça kolaylaştırabilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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