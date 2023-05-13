14 Mayıs 2023 Pazar günü düzenlenecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Türkiye, 13. cumhurbaşkanı olarak alfabetik sıralamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan biri için oy kullanacak. Buna karşın Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Peki, partilerin Ankara milletvekili adayları kimler oldu? İşte 2023 Ankara milletvekili adayları isimleri...

14 MAYIS 2023 ANKARA MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

14 MAYIS 2023 ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ