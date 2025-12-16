Ankara-Niğde Otoyolu’na ödül

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu’nun (IRF), her yıl düzenlediği ‘IRF Global Başarı Ödülleri’ kapsamında Ankara-Niğde Otoyolu’nun ödüle layık görüldüğünü bildirdi. Bakan Uraloğlu, otoyolu 16 Aralık 2020 yılında hizmete açtıklarını hatırlatarak “5. yıl dönümünü kutlayan otoyolumuz, 6 kıtadan üyesi bulunan IRF tarafından “Proje Finansmanı ve Ekonomisi’’ kategorisinde ödüle layık görüldü.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, ödülün , ABD’nin California eyaletindeki Long Beach şehrinde 11 Aralık 2025 tarihinde takdim edildiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, “Ankara-Niğde Otoyolu’muz proje yönetimi, finansal modelleme, kalite, güvenlik ve sürdürülebilir altyapı yaklaşımı gibi kriterlerdeki başarısıyla ödülü aldı.”

30 MİLYAR TL TASARRUF

Bakan Uraloğlu, otoyolu 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini kaydetti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Otoyolumuz, Edirne’den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu’ya kadar uzanan TEM Otoyolu’nda kesintisiz ulaşım sağlıyor. Otoyolun hizmete açılması ile Ankara-Niğde arası seyahat süresi 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya indi. 5 yılda zamandan 21,5 milyar lira, akaryakıttan 8,5 milyar lira olmak üzere toplam 30 milyar lira tasarruf ettik, bu süre zarfında 510 bin ton karbon emisyonunun da önüne geçtik.” dedi.