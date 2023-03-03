Komisyonun kurulmasının ardından Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi blokları ve yerleşkedeki diğer binalar için (Mülga Ankara Çocuk Sağlığı, Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi dahil) yıkım kararı alındığı belirtilerek, "İlgili hastane binalarının ivedilikle boşaltılarak arazinin inşaata hazır hale getirilmesi için müdürlüğümüz talimatlandırılmıştır. Bu bağlamda bakanlığımızın ilgili yazılarına istinaden ilimiz Sağlık Yapıları Yıkım Komisyonu Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuş olup, ilk toplantı gündeminde söz konusu hastane bulunmaktadır. Bu doğrultuda Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği (yerleşkeyi kullanan diğer hastane başhekimlikleri dahil) ile koordinasyon sağlanarak ivedilikle gerekli tedbirler alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle arz/rica ederim" denildi.