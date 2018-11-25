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Ankara'nın "kapıcılara kralı"nın mirası davalık oldu

Ankara'da 30 yıl boyunca apartman görevlisi olarak çalışan 88 yaşında ölen Mehmet Kaşkaya'nın 5 çocuğu arasında miras tartışması çıktı. Çankaya’da 8, Pursaklar’da 3 daire, 1 arsa, bankada 1 kilo altın ve 700 bin lirası bulunan Kaşkaya'nın mirası davalık oldu

25.11.2018 - 12:36 | Güncelleme:

Ankara Kızılay’da bir iş merkezinde kapıcılık yaparak emekli olan Kaşkaya, 27 Kasım 2015’te öldüğünde arkasında Çankaya’da 8, Pursaklar’da 3 daire, 1 arsa, bankada 1 kilo altın ve 700 bin liralık bir miras bıraktı. Kaşkaya’nın erkek çocukları Selahattin, Sebahattin, Bayram ve Mesut Kaşkaya, kız kardeşleri Gülvade Gümüş’ü babalarının mallarını üzerine geçirmekle suçlayarak dava açtı.

Gülvade Gümüş, “Babama ben bakıyordum, hastalığı döneminde de ben yanındaydım. Hepsini kendi rızasıyla verdi” savunması yaparken, 4 erkek çocuk ise “Son dönemde geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle akli dengesini yitirdi, kız kardeşimiz de bu durumdan yararlanarak mallarına kondu” iddiasında bulundu.

4 AKLİ DENGE RAPORU

Fevzi Kızılkoyun'un Hürriyet'teki haberine göre, Kaşkaya’nın “akli dengesinin yerinde olup olmadığına” dair 2’si ölmeden önce, 2’si öldükten sonra hazırlanan 4 farklı rapor ise kafaları karıştırdı. Kaşkaya ölmeden önce Yenimahalle İlçe Devlet Hastanesi’nden 25 Ocak 2013 tarihinde verilen raporda, “akli melekelerini bozacak herhangi bir ruhsal ya da akıl hastalığı bulunmadığı, akli melekelerinin yerinde olduğu”; Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 3 Eylül 2013 heyet raporunda da “Akli dengesinin yerinde olmadığı, akli dengesinin normal bir yaşama izin vermediği, beyanı alınabilecek durumda olmadığı, devamlı koruma ve bakıma muhtaç olduğu” savunuldu.

İSTİNAFA GİTTİ

Kaşkaya öldükten sonra 9 Ekim 2017’de İstanbul 4’üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu, “Akli dengesi yerindeydi, karar verecek durumdaydı” raporunu yazdı. Mahkemece atanan tıp fakülteleri öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti ise 4 Eylül 2018’de “Satış işlemlerinin yapıldığı dönemde akli dengesinin akıllıca yaşam sürmesi için yeterli olmasının, akli dengesinin normal bir yaşama izin vermesinin mümkün olmadığı, akli melekelerinin yerinde olmadığı” yönünde rapor verdi.

Davanın görüldüğü Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi Eylül 2018’de, Kaşkaya’nın 4 erkek çocuğunun taleplerini reddederek kız kardeşleri Gülvade Gümüş’ün lehine karar verdi. Kaşkaya’nın 4 erkek çocuğu mahkeme kararına itiraz ederek dosyayı 9 Kasım’da istinaf mahkemesine taşıdı.

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