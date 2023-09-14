Ankara polisi Togg ile devriye görevine başladı

Başkent polisi yerli otomobil Togg ile devriye görevine başladı
Ankara'da polisin kullandığı araçlara ilk kez yerli otomobil Togg eklendi. Yunuslar, Togg ile devriye görevine başladı
Giriş: 14.09.2023 - 02:24 Güncelleme: 14.09.2023 - 02:25
Başkent'te polis tarafından devriye görevi için kullanılan araçlara yerli otomobil Togg da eklendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunuslar) ekipleri, Kızılay'da devriye ve denetim görevleri için Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanmaya başladı.
AA'nın haberine göre; "06 A 00006" plakalı siyah renkteki yerli aracın üzerinde yunus polisi amblemi yer alıyor.