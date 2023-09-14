Ankara polisi Togg ile devriye görevine başladı

Ankara polisi Togg ile devriye görevine başladı

Başkent polisi yerli otomobil Togg ile devriye görevine başladı Ankara'da polisin kullandığı araçlara ilk kez yerli otomobil Togg eklendi. Yunuslar, Togg ile devriye görevine başladı

Anadolu Ajansı Giriş: 14.09.2023 - 02:24 Güncelleme: 14.09.2023 - 02:25 facebook

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