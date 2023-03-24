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Ankara - Sivas arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla Ankara - Sivas arası kaç saat?

İç Anadolu Bölgesi’nin kültür beşiği Sivas ile ülkemizin başkenti Ankara arasında eğitim, iş ve kültür turu alanında pek çok seyahat düzenlenmektedir. Yolculuk kararları önceden planlandığı gibi ani olarak da gelişebilmektedir.

Ankara Sivas Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Ankara Sivas Arası Kaç Saat?
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Ankara Sivas Arası Kaç Km?

Kilometre uzunlukları yolculuğumuzun kaç saat süreceği yönünde kaba bir hesaplama yapmamızı sağlar. Yolculuğumuzun kaç saat süreceği ise yol planlaması ve hazırlığı yönünden bizim için önemlidir. Ankara ile Sivas aynı coğrafi bölgelerde yer alsa da birbirlerine yakın sayılmayacak konumlarda bulunmaktadır. Ankara Sivas arasının kaç kilometre olduğu kullandığınız yol güzergâhına göre farklılık göstermektedir. D200/E88 karayolu üzerinden 440 kilometre, Ankara - Niğde Otoyolu üzerinden 540 km ve D260 karayolu üzerinden 496 kilometredir.

Ankara Sivas Arası Kaç Saat?

İçi Anadolu bölgesinde konumlanan bu iki il arasında bir yolculuk gerçekleştirmeden önce çeşitli sorular kafamızı kurcalamaktadır. Bu sorulardan birisi de Ankara ile Sivas arasının kaç saat olduğudur. Doğru bir seyahat planlamasıyla seçtiğimiz güzergâh üzerinden bölgeye daha kısa sürede varış sağlayabiliriz.

  • Ankara Sivas arası yolculuk süresi özel araçla 5 ila 6 saat arasındadır.

  • İki şehir arası otobüsle 6 saat 48 dakika sürmektedir.

  • Uçakla ulaşımlar ise aktarmalı olarak gerçekleştiğinden aktarım bekleme süresine bağlı olarak değişmektedir. En kısa havayolu seyahati 3 saat 35 dakikadır.

Sivas Ankara Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Araçla seyahat özellikle konfor ve hız yönünden öne çıkmaktadır. Otobüs firmaları önceden belirlenmiş yol güzergâhlarını kullanırlar. Bu sebeple yolculuklar araçla oranla daha uzun sürmektedir. Sivas Ankara arasının kaç saat olduğu arabayla hangi yolu kullanacağınıza bağlı olarak değişmektedir. İki şehir arası arabayla, D200/E88 karayolu üzerinden 5 saat 19 dakika, Ankara - Niğde Otoyolu üzerinden 5 saat 39 dakika ve D260 üzerinden 5 saat 55 dakika sürmektedir.

Sivas Ankara Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Ülkemizin 81 ilinde de otobüs terminalleri hizmet vermektedir. Özellikle özel günlerde ve bayram ziyaretlerinde terminaller dolup taşmaktadır. Sivas ve Ankara arasında hizmet sağlayan birçok otobüs firması bulunmaktadır. Maliyet açısından otobüsle ulaşım uçakla ulaşıma göre daha bütçe dostu olduğundan, araç kiralama gibi bir seçeneği bulunmayan ya da özel aracı olmayan kişiler için en uygun alternatiftir. Sivas Ankara arası otobüsle 6 saat 48 dakika kadar sürmektedir.

Ankara Sivas Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Modernleşmenin en güzel örneklerinden birini taşıyan havayolu ulaşımı ülkemizde de çokça tercih edilmemektedir. Özellikle saatler süren, geceyi gündüze çeviren yolculuklar havayolu ulaşımı ile birkaç saatte tamamlanabilmektedir. İki şehir arasında uçakla ulaşım ancak aktarmalı olarak gerçekleştirilmektedir. Önce Ankara Esenboğa Havalimanı üzerinden İstanbul Havalimanı’na aktarım yapılır. Burada bir süre bekledikten sonra Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na ulaşım sağlanır. Aktarmayla birlikte yolculuk süresi en kısa 3 saat 35 dakika kadar sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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