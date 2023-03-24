Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Bodrum Marmaris Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Bodrum Marmaris Arası Kaç Saat?
ABONE OL

Bodrum - Marmaris arası kaç km? Otobüsle ve arabayla Bodrum - Marmaris arası kaç saat?

Adına besteler yapılan Bodrum ile Muğla’nın gözde ilçelerinden Marmaris, ülkemizin eşi benzeri bulunmayan tatil beldelerindendir. Tabii güzelliklerin en yalın halini görebileceğiniz Marmaris ilçesi, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapmaktadır.

Bodrum Marmaris Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Bodrum Marmaris Arası Kaç Saat?
HABERTURK.COM

Bodrum Marmaris Arası Kaç Km?

Bodrum ve Marmaris’te Muğla’nın ünlü ilçelerindendir. Eşsiz kumsalları ve doğayla bütünleşen atmosferiyle bu iki ilçe de yaz turizmi açısından oldukça popülerdir. İki ilçe arasında ufak bir seyahat planı yapan kişiler Bodrum ve Marmaris ilçesinin kaç kilometre olduğunu merak etmektedir. Elbette ki ilçeler arasındaki yol mesafeleri şehirlerarası kadar fazla değildir. Bodrum ve Marmaris arası 163 kilometredir.

Bodrum Marmaris Arası Kaç Saat?

Yolculuk hazırlıklarımızı yönlendiren önemli detaylardan biri de kalkış ve varış saatleridir. Eğer otelde ya da tatil köyünde kalacaksak rezervasyonlarımızı varış saatlerimize göre yaparız. Bodrum Marmaris arasının kaç saat olduğu kullandığınız taşıta göre değişmektedir. İki ilçe arası arabayla 2 saat 4 dakika sürmektedir. Otobüsle ise Bodrum Marmaris arası 3 saat 2 dakikadır. İkisi de Muğla ilimize bağlı ilçeler olduğundan ve yakın konumlarda bulunduğundan dolayı doğrudan ulaşım imkânına sahip değildir.

Marmaris Bodrum Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Marmaris Bodrum arası seyahatte tercih edilebilecek en doğru seçim araçla ulaşımdır. Özellikle küçük çocuklu aileler için özel araçlar çoğu zaman kurtarıcıdır. Yaz aylarında trafik yoğunluğu yönünden bu iki ilçe de artış yaşamaktadır. Marmaris Bodrum arası arabayla 2 saat 4 dakikadır.

Marmaris Bodrum Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Belli yol rotasyonuna sahip olan otobüsler bölgeye ulaşım için en az araçlar kadar tercih edilmektedir. İki ilçe için en uygun ulaşım karayolu ulaşımı olduğundan dolayı Marmaris ve Bodrum arası sefer düzenleyen birçok otobüs firması bulunmaktadır. Otobüs firmalarının ulaşım yönünden kendilerine ait saat aralıkları vardır. Bu sebeple varış saatleri firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Marmaris Bodrum arası otobüsle ortalama 3 saat 2 dakika kadar sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emine Erdoğan, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi
GÜNDEM Emine Erdoğan depremzedelerle bir arada
İYİ Parti'de 3379 kişi milletvekilliği adaylığı için başvuruda bulundu
GÜNDEM İYİ Parti'de 3379 kişi aday adayı oldu
İstanbul Konya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla İstanbul Konya Arası Kaç Saat?
GÜNDEM İstanbul - Konya arası kaç km?
Bursa Çanakkale Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Bursa Çanakkale Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Bursa - Çanakkale arası kaç km?
İzmir Konya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla İzmir Konya Arası Kaç Saat?
GÜNDEM İzmir - Konya arası kaç km?
İzmir Çanakkale Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla İzmir Çanakkale Arası Kaç Saat?
GÜNDEM İzmir - Çanakkale arası kaç km?
Kayseri Konya Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Kayseri Konya Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Kayseri - Konya arası kaç km?
Mersin Konya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Mersin Konya Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Mersin - Konya arası kaç km?
Samsun Ordu Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Samsun Ordu Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Samsun - Ordu arası kaç km?
Şanlıurfa Mardin Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Şanlıurfa Mardin Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Şanlıurfa - Mardin arası kaç km?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.