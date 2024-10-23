Ankara TUSAŞ nerede, patlama mı oldu? TUSAŞ nedir, ne demektir?
Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) önünde hareketli dakikalar yaşanmıştı. Alınan bilgiler kapsamında, Ankara TUSAŞ'ta (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi) patlama meydana geldiği kaydedilmişti. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendiği açıklandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, saldırıda 5 şehit, 22 yaralı olduğunu duyurdu. Peki Ankara TUSAŞ nerede, patlama mı oldu? TUSAŞ nedir?
Ankara TUSAŞ’ta (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi) patlama meydana geldiği kaydedildi. TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saldırıda 5 şehidimiz, 22 yaralımız var" dedi. Yerlikaya, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini de kaydetti. Peki, Ankara TUSAŞ nerede, patlama mı oldu? TUSAŞ nedir, ne demektir?
TUSAŞ’TA NE OLDU?
TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesine yönelik terör saldırısı düzenlendi.
BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİT SAYIMIZ 5 OLDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TUSAŞ saldırısında şehit sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.
Hastanemizde yatan 7 hastamız var. Onları ziyarete geldik. 1'i ağır olmak üzere toplam 7 yaralımız, hastamız var. 4'ünü ziyaret ettik. 2'si bizim polis özel harekattan arkadaşımız. 4'ünün de durumu gayet iyi, hekimleri gayet güzel bakıyor. Buradaki başhekimimiz ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rakamları müsaadenizle paylaşmak istiyorum. Maalesef şehit sayımız 5 oldu, toplam yaralı sayımız 22. 7 yaralımız burada yatıyor. 1 hastamız taburcu oldu, 2'si de taburcu olmak üzere. Dolayısıyla 19 yaralımız tedavi süreçleri devam ediyor. 6 hastanede 19 yaralımız var. 2 ağır 1'si bu hastanemizde. 1 ağır yaralımız da Etlik hastanemizde. Rabbim onları ailelerine, teşkilatımıza, aziz milletimize bağışlasın diyoruz. Hekimlerimize, başından beri hassasiyet gösteren valimize, il sağlık müdürümüze teşekkür ediyorum. TUSAŞ'ın önünde sizlere açıklamıştım. 1 kadın 1'i erkek olmak üzere 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini ifade etmiştik.
Kimlik çalışmaları, parmak izi tespit süreci devam ediyor. Bunlar belli olur olmaz, kimlikleri ve hangi terör örgütünün yaptığı bilgileri vereceğiz. Savunma Bakanımızın da açıklamalarını işittik. Bu eylemin oluş stili, izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili. Kimlik tespitlerinin netleşmesi, diğer delillerin netleşmesiyle ilgili sizlerle paylaşacağız. Alçak, hain terör örgütünü lanetliyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye idealiyle, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle terörün nefesini kesmek, en sonuncusunu etkisiz hale getirmek kararlılığımızı ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun diyorum. Tüm yakınlarına, teşkilatına, çalışanlarına, mesai arkadaşlarınıza başsağlığı diliyorum.
ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Saldırıda, TUSAŞta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu. Saldırıda yaralanan 22 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Şehitlerden Zahide Güçlünün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi. Bu arada teröristlerin Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağına bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslanı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.
BAKAN GÜLER: YAPILANLARIN ACISI MİSLİYLE ÇIKACAK
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Değerli arkadaşlar, bugün TUSAŞ tesislerimize her zaman yatıkları gibi alçakça, şerefsizce bir saldırı yaparak milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Bu PKK'lı şerefsizlerin hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz. Fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir daha tekrar ediyorum; en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız, bu yapılanların, acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek hiç merak etmeyin" ifadelerini kullandı.
BİR TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Öte yandan teröristlerin PKK'lı olduğu belirlenirken, erkek olanının 1992 doğumlu ve Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
TAKSİCİYİ ŞEHİT EDİP TUSAŞ'A GELDİLER
Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır da, bir taksicinin de şehitler arasında olduğunu aktardı. Çakır, taksi şoförünün teröristlerin olay yerine geldiği aracın şoförü olduğunu ve kendisini gasptan sonra şehit edip aracın arka koltuğuna koyduklarını söyledi.
3 PATLAMA MEYDANA GELDİ
Tesiste 3 patlamanın meydana geldiği öğrenildi. Çalışanların ise terör saldırısı sırasında sığınağa doğru gittiği kaydedildi.
VARDİYA DEĞİŞİMİNDE GERÇEKLEŞTİ
Edinilen bilgilere göre de saldırının vardiya değişimi sırasına meydana geldiği belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.
TESİS ÜZERİNDE ANKA UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırı sonrası ANKA bölgede uçuş gerçekleştirdi.
TUSAŞ ÇALIŞANI: HAİNLERE İNAT DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ
Terör saldırısının ardından TUSAŞ tesislerinden çıkan bir çalışanın, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız daha fazla üreteceğiz" sözleri de dikkat çekti. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy görüntüyle ilgili, "Bu çok kısa ve önemliydi" ifadelerini kullandı.
"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNDEN GERİ ADIM ATMAYIZ"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "TUSAŞ yerleşkesinde bir silahlı saldırı olduğu yönünde haber aldım. Rabbim bütün mühendislerimizi araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz asla savunma sanayinden, milli teknoloji hamlesinden geri adım atmayacağız. Milli teknoloji hamlesi milli savunma sanayi tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır" dedi.
İstanbul Sanayi Odası Meclis toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Konuşmaya çıkmadan önce TUSAŞ yerleşkesinde bir silahlı saldırı olduğu yönünde haber aldım. Savunma Sanayi Başkanımızı aradım. Kendisi haberi doğruladı. Henüz detaylarla ilgili bilgi paylaşma imkanı bulunmuyordu. Rabbim bütün mühendislerimizi araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz asla savunma sanayinden, milli teknoloji hamlesinden geri adım atmayacağız. Milli teknoloji hamlesi milli savunma sanayi tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır. Biz bu yolda gece gündüz demeden büyük bir azimle gayretle kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ümit ediyorum ki yaşanan bu saldırıda herhangi bir kaybımız bulunmasın. Tekrar tüm savunma sanayimize ve TUSAŞ'taki tüm kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimi buradan sunmak istiyorum" dedi.
TUSAŞ NEDİR?
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir.
Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir .
TUSAŞ NEREDE?
TUSAŞ’ın genel merkezi Ankara Kahramankazan'da bulunuyor.