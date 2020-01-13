Sosyal medyada yayınlanan bir videoyla günün en çok konuşulan ismi olan 29 yaşındaki Hasan'a yardım elini Ankara Valiliği uzattı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan Hasan'ın videosunu paylaşarak kendisi ile ilgilenileceğini duyurdu.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan’a ulaştık. Bu akşamdan itibaren Ankara Valiliği olarak sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz." ifadelerine yer verdi.

— Vasip Şahin (@vasipsahin) January 13, 2020

"Hayatın zor yanları muhakkak vardır ama bu hayat yaşamaya değer" sözleriyle dikkat çeken ve babaannesini kaybettikten sonra sokaklarda yaşadığını, mendil satarak karnını doyurduğunu söyleyen Hasan için birçok ünlü isim de yardım teklifinde bulundu.

Haluk Levent, sosyal medyadan takipçilerine seslenerek "Kardeşimizi bulalım! Ankara’da yaşayan bir dostumuz iş ayarladı kendisine. Kalacak yeri de ayarlarız" ifadelerini kullandı.

— Haluk Levent (@haluklevent) January 13, 2020

Haluk Bilginer de, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunlar ne gönlü zengin sözler böyle... Kalbi bu kadar güzel birine yardım eli uzatmayı çok isteriz. Hasan dostumuzu tanıyan, bilen insanlarımız bio'da bulunan mail adresi aracılığıyla ulaşırlarsa bize büyük mutluluk vermiş olurlar" ifadelerini kullandı ve yardım teklifinde bulundu.