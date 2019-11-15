Faizler ve enflasyon düştü, sanayi üretimi eylül ayında Ağustos 2018'den beri ilk kez yükseldi ancak işgücü piyasasından gelen veriler ılımlı toparlanmaya ayak uyduramadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Temmuz Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan, Ağustos dönemi işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı temmuz ayına göre 0.1, Ağustos 2018'e göre 2.9 puan artışla yüzde 14 oldu. Söz konusu dönem tarım ve iyi bir dönem geçiren turizmdeki sezonluk işçileri de kapsadığı için önemli. Bir sonraki ayda bu verilerin desteği olmayacak.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI 6.6 PUAN ARTTI

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 65 bin kişiye ulaştı. 15-24 yaş arasındakileri kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise son 1 yılda 6.6 puanlık artarak yüzde 27.4 oldu. Bu oran 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye işaret ediyor. Genç nüfusta işsizlik oranı Ağustos 2018'de yüzde 20.8'di.

EĞİTİMDE VE İSTİHDAMDA OLMAYANLARIN ORANI YÜZDE 30.1

Ne eğitimde ne istihdamda olanların, yani çalışmayan ama öğrenci de olmayan gençlerin oranı da yüzde 30.1'e ulaştı. Bu gurupta özellikle erkeklerdeki artış 2.6 puanı buldu.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI DÜŞTÜ

Ağustos 2018 - Ağustos 2019 arasında işgücüne katılım oranı arındırılmış verilerle 0.4 puan düştü. Ağustos 2018'de 32 milyon 495 bin kişi olan işgücü, Ağustos 2019'da 32 milyon 710 bin kişiye indi. İşgücüne katılım oranı yüzde 53.5'ten yüzde 53.1'e geriledi.

İSTİHDAM ORANI 1.9 PUAN AZALDI

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre istihdam oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1.9 puan azalarak yüzde 45.6 olurken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda 762 bin kişilik azalma görüldü.



EN AZ KAYIP HİZMETLERDE (Bin kişi) Ağu.18 Ağu.19 Fark Toplam istihdam 29.318 28.529 789 Tarım 5.697 5.603 94 Sanayi 5.730 5.551 179 İnşaat 2.071 1.575 496 Hizmetler 15.820 15.800 20

HİZMET SEKTÖRÜ İSTİHDAMI ARTTI

Sektörel bazda istihdama ana destek hizmetler sektöründen geldi. Ağustos'ta hizmet sektöründe istihdam 141 bin kişi arttı. Tarımda istihdam 3 bin kişi azalırken, sanayideki azalış 49 bin kişiyi buldu.

Aylık değişim (Bin kişi) Tarım Sanayi İnşaat Hizmetler Tarım Sanayi İnşaat Hizmetler Haz.19 5.054 5.616 1.537 1.5791 28 70 10 -6 Tem.19 5.121 5.600 1.504 1.5778 67 -16 -33 -13 Ağu.19 5.118 5.551 1.480 1.5919 -3 -49 -24 141 Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel istihdam (bin kişi) *

İNŞAATTA KAN KAYBI SÜRÜYOR

İnşaat sektörü ağustos ayında 24 bin kişiyle istihdam kaybını sürdürdü. İnşaat sektörü Şubat 2018'den bu yana sadece Haziran 2019'da 10 bin kişi ile istihdama pozitif katkı sağlamıştı. Şubat 2018-Ağustos 2019 arasında inşaat sektöründe toplam istihdam kaybı 737 bin kişiyi buldu.

İNŞAATTA TOPLAM İSTİHDAM KAYBI 737 BİN KİŞİ

İnşaat sektöründe istihdam (Bin kişi) Önceki aya göre değişim (Bin kişi) Şub.18 2.196 -21 Mar.18 2.152 -44 Nis.18 2.094 -58 May.18 2.045 -49 Haz.18 2.007 -38 Tem.18 1.951 -56 Ağu.18 1.945 -6 Eyl.18 1.903 -42 Eki.18 1.865 -38 Kas.18 1.808 -57 Ara.18 1.726 -82 Oca.19 1.677 -49 Şub.19 1.659 -18 Mar.19 1.604 -55 Nis.19 1.571 -33 May.19 1.527 -44 Haz.19 1.537 10 Tem.19 1.504 -33 Ağu.19 1.480 -24



KADIN İSTİHDAMI ARTIŞ GÖSTERDİ

İnşaat sektöründeki kayıplar erkek istihdamını olumsuz etkiledi. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre tarım dışı istihdamda erkek istihdamı üst üste 12 aydır azalmakta iken kadın istihdamı Ağustos 2019 döneminde 25 binlik artış kaydetti.

İŞ BULMA ÜMİDİ OLMAYANLAR YÜZDE 21.1 ARTTI

Ağustos döneminde işgücüne dahil olmayan nüfusta yıllık bazda artış devam etti. Arındırılmamış işgücüne dahil olmayan nüfus geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2.4 artışla 28 milyon 411 bin kişiye ulaştı. İş bulma ümidi olmayanlar yıllık yüzde 21.1 arttı.

KAMUDA İSTİHDAM 5 MİLYONA YAKLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın derlediği verilere göre, ağustos döneminde toplam kamu istihdamı 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 7.4 artarak 4 milyon 612 bin kişi oldu.

AYLIK BAZDA İŞSİZ SAYISI GERİLEDİ

Aylık bazda bakıldığında ise Ağustos ayında işgücü 47 bin kişi artarken, istihdam 66 bin arttı. 17 aydır aralıksız artan işsiz sayısı Ağustos'ta 18 bin kişi azaldı.

YEP'TE 2022'DE TEK HANE HEDEFLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 30 Eylül'de açıkladığı 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre işsizliğin bu yılı yüzde 12.9, 2020 yılında yüzde 11.8, 2021'de yüzde 10.6, 2020'de ise yüzde 9.8'e gerilemesi bekleniyor.

İSTİHDAM KREDİSİ

Ekim ayı sonunda da ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara işletme kredisi paketi duyuruldu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi. İlave istihdam başına kredi tutarı imalat sanayisinde tekstil ve konfeksiyon için 100 bin lira, diğer imalat sanayi sektörleri için 200 bin lira olacak. Devam eden konut inşaat projelerinde İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vadeli kullandırılabilecek.