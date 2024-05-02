Ankara ve İstanbul'da metro arızası
Ankara'da sağanak sonrası bazı metro istasyonları arasındaki ulaşım otobüslerle sağlanıyor. İstanbul'da da Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
Başkent Ankara'yı dün sağanak vurdu. Kentte ev ve iş yerlerini su bastı yollar göle döndü. Sağanak nedeniyle bazı metro istasyonları da çalışamaz hale geldi.
Dünden beri kapalı olan metro istasyonlar arasındaki ulaşım otobüslerle sağlanırken çalışmalar sürüyor.
EGO'DAN AÇIKLAMA
EGO Genel Müdürlüğü, şehirde etkisini gösteren sağanak sonrasında, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Yenimahalle metro istasyonları arasında ulaşımın ring otobüsleri ile sağlanacağını duyurdu. EGO Genel Müdürlüğü'nün, sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "Değerli vatandaşlarımız, Ankara'yı etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu'nda su seviyesi yeniden kritik seviyeye yükselmiştir. Bu nedenle, Atatürk Kültür Merkezi ve Yenimahalle İstasyonları arasında ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacaktır" denildi.
İSTANBUL'DA FÜNİKÜLER HATTINDA TEKNİK ARIZA
İstanbul'da ise Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.