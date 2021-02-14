Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika Ankara hava durumu açıklaması geldi. Ankara'da kar yağışı bekleniyor.

ANKARA'YA KAR NE ZAMAN YAĞACAK? ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:

Ankara’da yarın sabah ilk saatlerde başlayacak kar yağışının kuzey ve doğu çevrelerinde daha etkili olmak üzere Salı günü öğle saatlerine kadar il genelinde aralıklarla kuvvetli (8-20 cm) olması bekleniyor. Salı günü öğle saatleri ile Çarşamba günü sabah saatleri arasında da aralıklarla hafif kar yağışı geçişleri görüleceği tahmin ediliyor.

Şehir merkezinde en düşük/en yüksek hava sıcaklığının Pazartesi günü -1/1, Salı günü -5/-2, Çarşamba günü -7/-3, Perşembe günü -16/-6, Cuma günü -9/0 dereceler civarında, çevre ilçelerde yer yer daha da düşük seyretmesi bekleniyor.

Pazartesi ve Salı günü zaman zaman tipi şeklinde yağması beklenen kar yağışları ile hafta süresince etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.