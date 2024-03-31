Ankara Kalecik Belediyesi hangi partide? Ankara Kalecik Belediye başkanı kimdir? Ankara Kalecik Belediye başkan adayları
Ankara Kalecik Belediyesi hangi partide? Ankara Kalecik Belediye Başkanı kimdir? Ankara Kalecik Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Kalecik Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Kalecik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Kalecik yerel seçim sonuçları..
Ankara Kalecik BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Kalecik Belediye Başkanlığını 5739 alınan oy ve %60.50 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Duhan Kalkan kazanmıştır.
Kalecik Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %60.50
Cumhuriyet Halk Partisi %30.87
Büyük Birlik Partisi %7.57
Saadet Partisi %0.35
Demokratik Sol Parti %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi %0.24
Vatan Partisi %0.16
Bağımsız %0.03
Bağımsız Aday %0.01
Ankara Kalecik BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİSERHAT OĞUZ - AK Parti Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı SATILMIŞ KARAKOÇ - CHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı ERDAL DAL - MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı FİLİZ ULUSOY - İYİ Parti Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı AHMET DÖNMEZ - MEMLEKET Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı BORA SARIKAYA - VATAN Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı İSMAİL HAKKI BEKTAŞ - BTP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı AYDIN İLİK - BTP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı MEHMET ALİŞAN YAŞAR - DEVA Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı HALİL BİRİNCİ - BTP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı MUSTAFA DEMİR - DEM Parti Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı MEHMET ZEKİ KAPLAN - DEVA Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı TARKAN DENİZKAYA - DSP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı ECEVİT AKBABA - DSP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı ARDA YAVUZ - TKP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı YAŞAR TOPRAK - BBP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ATEŞ - HÜDAPAR Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı FURKAN EFE DİKİLİTAŞ - DEVA Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KARADAĞLI - YENİDEN REFAH Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı HAKKI KOCA - YTP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı ALİ KILIÇ - DP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı ÖMER KARAKOÇ - SP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı AHMET ÖZDEMİR - MP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı ABDULKADİR EREGİZ - MP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı MEHMET YURTOĞLU - DP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı ŞEYH BİLAL DURMUŞ - MP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı DUYGU ÜN - HKP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı ANIL SABAHATTİN KARLI - DEM Parti Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı ABDULLAH GÖLLÜ - ZP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı ALİME AKTAŞ TOPAL - DEVA Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı HALİT TANLAK - HÜDAPAR Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı SULTAN KIRAN - HKP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı HAKAN KIYAK - DEM Parti Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı AZMİ TAT - MP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı
Ankara İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!Seçim Sonuçları Ankara Seçim Sonuçları 2024 Ankara Akyurt yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Altındağ yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Ayaş yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Bala yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Beypazarı yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Çamlıdere yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Çankaya yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Çubuk yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Elmadağ yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Etimesgut yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Evren yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Gölbaşı yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Güdül yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Haymana yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Kahramankazan yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Kalecik yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Keçiören yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Kızılcahamam yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Mamak yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Nallıhan yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Polatlı yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Pursaklar yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Sincan yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Şereflikoçhisar yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Yenimahalle yerel seçim sonuçları