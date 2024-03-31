Ankara Kalecik Belediyesi hangi partide? Ankara Kalecik Belediye başkanı kimdir? Ankara Kalecik Belediye başkan adayları Ankara Kalecik Belediyesi hangi partide? Ankara Kalecik Belediye Başkanı kimdir? Ankara Kalecik Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Kalecik Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Kalecik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Kalecik yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:19 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:19 facebook

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