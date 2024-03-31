Ankara Polatlı Belediyesi hangi partide? Ankara Polatlı Belediye başkanı kimdir? Ankara Polatlı Belediye başkan adayları
Ankara Polatlı Belediyesi hangi partide? Ankara Polatlı Belediye Başkanı kimdir? Ankara Polatlı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Polatlı Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Polatlı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Polatlı yerel seçim sonuçları..
Ankara Polatlı BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Polatlı Belediye Başkanlığını 39376 alınan oy ve %56.32 oy oranı ile Milliyetçi Hareket Partisi adayı Mürsel Yıldızkaya kazanmıştır.
Polatlı Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Milliyetçi Hareket Partisi %56.32
Cumhuriyet Halk Partisi %38.35
Demokrat Parti %1.54
Halkların Demokratik Partisi %1.21
Büyük Birlik Partisi %1.16
Saadet Partisi %0.96
Bağımsız %0.78
Demokratik Sol Parti %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi %0.18
Ankara Polatlı BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİMÜRSEL YILDIZKAYA - CHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı LEVENT ÇAĞLANCI - MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN ÖZLÜK - İYİ Parti Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı ÖZKAN ÇELİK - MEMLEKET Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı ALİ GÜLSOY - VATAN Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı ÇAĞLAYAN ONARAN - BĞMSZ Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı NASUH REŞAT AYAR - SP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı MUSTAFA İPEK - ZP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı ŞEFİK ARDA ÇİFTÇİ - DEVA Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN KULOĞLU - BTP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı DOĞAÇ BORAN - TKP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı KORHAN ÖZKIVANÇ - DEM Parti Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı TARKAN DENİZKAYA - DSP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı HALİL UTKU ÖZTERZİ - DSP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı HAKAN TEKERTARLA - DSP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı ALİ ULU - DP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı TOLUNAY TEZCAN - YTP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı MAHİ ÖZNUR BİLEN - TİP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı YUSUF HAMDEMİR - YENİDEN REFAH Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı MÜCAHİD İLGÜN - BTP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı OGÜN ERATALAY - TKP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı KEMAL VAROL - YENİDEN REFAH Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı ALİ RIZA KIZILTEPE - MP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN EKİNCİ - YENİDEN REFAH Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı ABDULVAHAP KOYUNCU - HÜDAPAR Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı HASAN DİNÇER - ANAP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı İHSAN BOZGUN - HKP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı ŞABAN TEKİN - MİLLİYOL Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ÇAKIR - ZP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı SADIK SERHAT UĞURLU - DEVA Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı KEZBAN YAVUZ - ZP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı HİLMİ AYDOĞDU - SP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı TUNCAY ÇELİK - AP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı UĞUR CAN DÜZGÜN - EMEP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı
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