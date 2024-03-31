Ankara Polatlı Belediyesi hangi partide? Ankara Polatlı Belediye başkanı kimdir? Ankara Polatlı Belediye başkan adayları Ankara Polatlı Belediyesi hangi partide? Ankara Polatlı Belediye Başkanı kimdir? Ankara Polatlı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Polatlı Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Polatlı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Polatlı yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:13 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:13 facebook

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