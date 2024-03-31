Ankara Yenimahalle Belediyesi hangi partide? Ankara Yenimahalle Belediye başkanı kimdir? Ankara Yenimahalle Belediye başkan adayları Ankara Yenimahalle Belediyesi hangi partide? Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı kimdir? Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Yenimahalle Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Yenimahalle Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Yenimahalle yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:07 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:07 facebook

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