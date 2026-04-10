        Ankara'da kumarhane operasyonu: 28 gözaltı

        Ankara'da kumarhane operasyonu: 28 gözaltı

        Ankara'da kumarhanelere yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Kumarhane operasyonu: 28 gözaltı

        Ankara'da kumarhanelere yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

        .png
        .png

        HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİKLERİ BELİRLENDİ

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, Altındağ ilçesinde faaliyet gösteren ve kumar oynandığı tespit edilen işletmeler ile ilgili yapılan uygulamalar sonucunda; 9 işletmede kumar oynatıldığı, işletme sahiplerinin her masadan komisyon alarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

        .png
        .png

        28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Kumarhane kapılarında erkete diye tabir edilen şahısların beklediği, bu şahısların ellerindeki kumanda ile içeriye alarm sistemi üzerinden uyarı gönderdiği, kapı açılma süresine kadar içeride kumar oynatan ve oynayan şahısların masada bulunan suça konu paraları, kayıt tuttukları yazbozları kaldırdıkları tespit edildi. 2 aylık takip sonucunda kumarhanelerin geceli gündüzlü çalıştığı, pazar dahil faal olduğu görülerek, gece saatlerinde yapılan baskınla 28 şüpheli 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan gözaltına alındı, 11 şüpheli ev hapsi aldı. Konutu terk etmeme yasağı sayesinde şüpheliler artık kumar oynatamayacak. 17 şüpheli ise yurt dışı çıkma yasağı ve düzenli olarak karakola imza atma şartıyla adli kontrol aldı

