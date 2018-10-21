MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Mücadelenin 8. dakikasında Evkur Yeni Malatyasporlu Mina'nın kısa düşen pasında topu önünde bulan İlhan Parlak, meşin yuvarlağı rakip ceza alanına kadar taşıdı. Bu futbolcunun yaptığı orta sonrasında başkent ekibinin futbolcuları Sadık Çiftpınar'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle itirazlarda bulundu. Hakem Alper Ulusoy, VAR sistemine başvurduktan sonra penaltı noktasını gösterdi. 10. dakikada penaltı atışını kullanan Cerci, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşma Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Ankaragücü, 13 puana yükseldi. 3 maç sonra yenilen Evkur Yeni Malatyaspor ise 12 puanda kaldı.

ANKARAGÜCÜ: 1 - YENİ MALATYASPOR: 0

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Kenan Özer, Tiago Pinto, Faty, Kubilay Kanatsızkuş, Cerci, Djedje, Erdem Özgenç, İlhan Parlak

Yedekler: Altay Bayındır, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Bifouma, Mahmut Akan, Bakary Kone, Kehinde, Erdem Şen, Ender Aygören, Kaan Uykur

YENİ MALATYASPOR: Ceddy Farnolle, Costa Marques, Murat Yıldırım, Adem Büyük, Sadık Çiftpınar, Pereira, Mitchell Donald (Boutaib dk. 38), Aleksic, İssam Chebake, Mina Meza, Buğra Çağıran

Yedekler: Ertaç Özbir, Eren Tozlu, Sincere, Ahmed Ildız, Murat Akça, Erkan Kaş, Mustafa Eskihellaç, Sulley Muniru, İssiar Dia

STAT: Osmanlı Stadı

HAKEM: Alper Ulusoy

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

6. dakikada topu kazanan Cerci, ceza sahasına girmeden vurduğu şutta kaleci Farnolle sağına uzanarak topu güçlükle oyun alanına doğru çeldi.

8. dakikada hakem VAR’a başvurduktan sonra penaltı kararı verdi. Savunma arkasına sarkan İlhan Parlak, topla birlikte Malatyaspor ceza sahasına girdi. Parlak açısını kaybederken vurduğu şutta top Sadık’a çarparak kornere çıktı. Bu pozisyonda Ankaragüçlü oyuncular hakeme yoğun itirazda bulunarak penaltı bekledi. Korneri kullandırmayan hakem Alper Ulusoy VAR’a başvurdu. Pozisyonu izleyen Ulusoy penaltı kararı verdi.

10. dakikada hakemin VAR’ı izledikten sonra verdiği penaltı kararında topun başına Cerci geçti. Cerci düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

57. dakikada topla buluşan Kenan Özer, ceza sahasının dışından vurduğu şutta top direğin dibinden dışarı çıktı.

68. dakikada Kenan Özer’in uzun mesafeli pasında topla buluşan Cerci, ceza sahası dışından vurduğu plase şutta kaleci Farnolle sağına uzanarak güçlükle topu çeldi.

83. dakikada köşe vuruşundan gelen ortada topa 6 pas üzerinde yükselen Boutaib’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin hemen üzerinden auta çıktı.

85. dakikada Chebake’nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Boutaib’in plase şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

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