Ankaragücü: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 3-0 kazandı.
Trendyol 1. LigEin 28. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Çınar Yıldızlı (k.k), 37'de Yiğit Ulaş (k.k) ve 52. dakikada ise Owusu kaydetti.
Bu sonucun ardından Ankaragücü 37 puana yükseldi. Puanla tanışamayan Yeni Malatyaspor ise -21 puanda kaldı.
Ligin 29. haftasında Ankaragücü deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.