Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31'er puanlı iki sarı-lacivertli takım, Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor.

ANKARAGÜCÜ: 1 - FENERBAHÇE: 1 (42' Boyd / 67' Hasan Ali)

(Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor...)

42. dakikada uzun topla buluşan Boyd, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya geldi. Düzgün bir vuruşla golü attı: 1-0.

67. dakikada Soldado'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım, skoru eşitledi: 1-1.

STAT: Eryaman

SAAT: 16:00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: BeIN Sports 1

ANKARAGÜCÜ: Altay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Dja Djedje, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill

YEDEKLER: Korcan, Alihan, Mehmet, Cebrail, Mahmut, Moulin, Moke, Aydın, İlhan, Sadaev

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Dirar, Mehmet Ekici, Moses, Soldado

YEDEKLER: Volkan, İsmail, Alper, Şener, Ayew, Zajc, Valbuena, Jailson, Sadık, Eljif

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

MAÇTAN NOTLAR

FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Yanal, son karşılaşmada forma verdiği Andre Ayew, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar'ı kenara alırken, Serdar Aziz, Nabir Dirar ve Mehmet Ekici'yi ise sahaya sürdü.

MOKE'NİN YERİNE DJEDJE

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise ligdeki son maçın kadrosunda sadece tek değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, orta sahada Wilfried Moke'nin yerine Brice Djedje'ye ilk 11'de forma verdi.

MAÇA BÜYÜK İLGİ

Maça büyük ilgi gösteren MKE Ankaragücü taraftarları, tribünlerin çok büyük bölümünü doldurdu.

Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü doldurarak deplasmanda takımlarına destek verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde, Antalya'da geçtiğimiz ay yaşanan kazada yaşamını yitiren taraftarlar nedeniyle MKE Ankaragücü taraftarlarına "Başınız sağ olsun" şeklindeki tezahürat yaptı. Ev sahibi ekip taraftarları da bu tezahürata alkışlarla karşılık verdi.

Fenerbahçeli futbolcular sahaya üzerinde " Geleceğimiz için Fener ol", MKE Ankaragüçlü futbolcular ise "Erken teşhis hayat kurtarır" yazılı pankartlarla çıktı.

SURİYELİ ÇOCUKLAR TRİBÜNDE

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti doğrultusunda Suriye Çobanbey'de açılan Kurt-Ar Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kültür Evi Futbol Takımı'nın minik sporcuları ve yetkilileri de karşılaşmayı tribünden izledi.