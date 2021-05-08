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HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçeCANLI YAYIN: Ankaragücü - Fenerbahçe maçı - Spor Haberleri
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Ankaragücü - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Ligde bitime 3 maç kala lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, zirvedeki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor

CANLI YAYIN: Ankaragücü - Fenerbahçe maçı - Spor Haberleri

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE

STAT: Eryaman Stadı
HAKEM: 20.30
SAAT: Fırat Aydınus
YAYIN: beIN Sports 3

ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Paintsil, Endri, Alper, Saba, Badji
YEDEKLER: Mert, Pazdan, Erdi, Pinto, Atakan, Ali Kaan, Lukasik, Assane, Emre, Geraldo
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

FENERBAHÇE: Harun, Ozan, Tisserand, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia
YEDEKLER: Ertuğrul, Lemos, Cisse, Ferdi, Gustavo, Osayi, Thiam, Novak, Arda, Gökhan
TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Futbol A Takım Direktörlüğü görevine getirilen Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 7 müsabakadan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi.

Fenerbahçe, haftaya 76 puanla 2. sırada giriyor.

ŞAMPİYONLUK İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanında şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde bitime 3 maç kala lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, zirvedeki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 41. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında yer alamayacak.

104. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 103 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 65-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 191 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 70 golle karşılık verdi.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 50 kez karşılaştı. Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 84, MKE Ankaragücü 35 gol attı.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

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