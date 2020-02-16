Tartışma yaratan pozisyon!

Fenerbahçe, Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara alırken sarı-lacivertlilerin yediği ilk gol tartışma konusu oldu. 13. dakikada Sedat Ağçay orta sahanın gerisinde topla buluşarak pasını savunma arkasına gönderdi. Michalak, kalesini terk eden Altay'ın üzerinden topu aşırtırken Lobzhanidze topu boş kaleye gönderdi ve Ankaragücü 1-0 öne geçti. Golün ardından pozisyona VAR incelemesi gelirken Sedat'ın Michalak'a attığı pozisyonun ofsayt olmadığı şeklinde görüş belirtildi ve gol geçerli sayıldı.

Yayıncı kuruluşa bağlanan eski hakem Deniz Çoban ise pozisyon öncesinde Sedat Ağçay'ın topu elle kontrol ettiğini dile getirdi. Çoban şu ifadeleri kullandı: "Sedat Ağçay, Ankaragücü'nün ilk golünden önce topa eliyle dokunuyor. Yeni oyun kurallarına göre, ele temas varsa, karar bellidir. Orta hakem bu pozisyonu incelemeliydi. Belki yanılıyoruz, daha iyi bir açıdan pozisyonu izlediler. Ya da ofsayta takıldılar, atladılar."