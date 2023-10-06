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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu - MKE Ankaragücü Haberleri

        Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu

        Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 20:34 Güncelleme: 06.10.2023 - 20:34
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        Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu’nun ekibi belli oldu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Emre Belözoğlu’nun 10 kişilik teknik ekibinde şu isimler bulunuyor:

        1. Yardımcı Antrenör: Halil Cihan Ünal

        2. Yardımcı Antrenör-Kaleci Antrenörü: Özden Öngün

        Yardımcı Antrenör: Pierre Webo

        Yardımcı Antenör-Scout Sorumlusu: Toprak Kırtoğlu

        Atletik Performans Antrenörleri: Can Kolbakır, Selçuk Tarakçı

        Analiz Antrenörleri: Yağız Çekem, Oğuzhan Küçük, Tolga Yalçın.

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