Spor Toto Süper Lig'e geri dönen İsmail Kartal yönetimindeki Ankaragücü, Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Trabzonspor'u ağırlıyor. İki takım lig tarihinde 69. kez karşı karşıya geliyor.

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ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR



STAT: Osmanlı

SAAT: 19:15

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: BeIN Sports 1

ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem, Yalçın, Kone, Pinto, Mokhtar, Faty, Arif, Moulin, İlhan Parlak, El Kabir

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Toure, Majid, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Olcay, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

MAÇTAN NOTLAR

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-0 mağlup olan, ikinci haftasında ise sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenen Karadeniz ekibi, MKE Ankaragücü karşısında sezonun ilk dış saha galibiyeti için mücadele veriyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulanan Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Vahid Amiri'nin yanı sıra, kendisine verilen bireysel program doğrultusunda izinsiz olarak çalışmayan Mustafa Akbaş ile yeni transfer Zeki Yavru, kadroda yer almıyor.

MKE Ankaragücü, ligin ilk 2 haftasında topladığı 3 puanla 8. sırada yer alırken, aynı puana sahip Trabzonspor ise 9. sırada bulunuyor.

69. RANDEVU

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, başkentte yapacakları maçla ligde 69. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 68 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 36-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 16 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 108 kez havalandırırken, kalesinde ise 62 gol gördü.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında başkentte yapılan maçların genelinde ise Ankaragücü üstünlük kurdu. 34 maçta Ankaragücü 14, Trabzonspor ise 13 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer, 44 gol atarken kalesinde 43 gol gördü. Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.

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