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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Ankaralı tiyatroseverler ‘Hücreler’ ile tanışacak

        Ankaralı tiyatroseverler 'Hücreler' ile tanışacak

        Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ gibi dev oyuncu kadrosunu aynı sahnede buluşturan BKM'nin 2024 prodüksiyonu 'HÜCRELER'in ilk turnesi Ankara'da gerçekleşecek. 'HÜCRELER' 4-5 Mart'ta iki gün üst üste Ankara Congresium sahnesinde tiyatro severlerin karşısına çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 11:21 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:21
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        Yapımını BKM’nin, yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Engin Günaydın’ın kaleminden yine Engin Günaydın ve Doğu Yaşar Akal’ın yönetmenliğinde gerçekleştirilen ve yıldız isimleri kadrosunda buluşturan ‘HÜCRELER’ Ankara seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

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        ANKARALI TİYATROSEVERLER ‘HÜCRELER’ İLE TANIŞACAK

        Işıktan kostüm tasarımına, müziklerinden hareket tasarımına kadar her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü ‘HÜCRELER’ ilk turnesini Ankara Congresium sahnesinde gerçekleştirecek.

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        İnsan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktaran oyun, ‘Nejat’ isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkileri sahneye taşıyacak. Hücreler, çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesini anlatıyor. Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ’ın hayat verdiği ‘HÜCRELER’ alkışlar eşliğinde sahnelenmeye devam ediyor.

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        Görsel iletişim kampanyasını TBWA/Istanbul’un hazırladığı, Anadolu Sigorta’nın ana katkılarıyla seyirciyle buluşan HÜCRELER oyunu 4 ve 5 Mart’ta Ankara Congresium’da ilk kez sahnelenecek.

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        HÜCRELER / KÜNYE:
        Yazan: Engin Günaydın
        Yöneten: Engin Günaydın & Doğu Yaşar Akal

        Oyuncular:
        Engin Günaydın
        Cengiz Bozkurt
        Şinasi Yurtsever
        Nilperi Şahinkaya
        Kubilay Aka
        Deniz Cengiz
        Gökçen Gökçebağ
        Buğu Selen Somer
        Can Güvenç
        Didem Buğday
        Eray Karadeniz
        Iraz Akçam
        Meriç Taner Kadıoğlu
        Ömer Güneş
        Su Lara Aslan

        Yapımcı: BKM
        Yaratıcı Yapımcı: Nisan Ceren Özerten
        Sahne Tasarımı: Deniz Saip & Bilgeseven Bulut
        Kostüm Tasarımı: Gül Sağer
        Müzik: Tolga Çebi
        Işık Tasarımı: Kemal Yiğitcan
        Uygulayıcı Yapımcı: Naz Güven
        Hareket Tasarımı: Utku Demirkaya
        Video Yönetmeni: Mehmet Hakyemez
        Multimedya ve Prodüksiyon: Illusionist
        Yaratıcı Ajans: TBWA/Istanbul

        #Engin Günaydın
        #Cengiz Bozkurt
        #nilperi şahinkaya
        #Kubilay Aka
        #Hücreler
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