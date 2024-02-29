Ankaralı tiyatroseverler 'Hücreler' ile tanışacak
Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ gibi dev oyuncu kadrosunu aynı sahnede buluşturan BKM'nin 2024 prodüksiyonu 'HÜCRELER'in ilk turnesi Ankara'da gerçekleşecek. 'HÜCRELER' 4-5 Mart'ta iki gün üst üste Ankara Congresium sahnesinde tiyatro severlerin karşısına çıkacak
Yapımını BKM’nin, yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Engin Günaydın’ın kaleminden yine Engin Günaydın ve Doğu Yaşar Akal’ın yönetmenliğinde gerçekleştirilen ve yıldız isimleri kadrosunda buluşturan ‘HÜCRELER’ Ankara seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.
ANKARALI TİYATROSEVERLER ‘HÜCRELER’ İLE TANIŞACAK
Işıktan kostüm tasarımına, müziklerinden hareket tasarımına kadar her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü ‘HÜCRELER’ ilk turnesini Ankara Congresium sahnesinde gerçekleştirecek.
İnsan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktaran oyun, ‘Nejat’ isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkileri sahneye taşıyacak. Hücreler, çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesini anlatıyor. Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ’ın hayat verdiği ‘HÜCRELER’ alkışlar eşliğinde sahnelenmeye devam ediyor.
Görsel iletişim kampanyasını TBWA/Istanbul’un hazırladığı, Anadolu Sigorta’nın ana katkılarıyla seyirciyle buluşan HÜCRELER oyunu 4 ve 5 Mart’ta Ankara Congresium’da ilk kez sahnelenecek.
HÜCRELER / KÜNYE:
Yazan: Engin Günaydın
Yöneten: Engin Günaydın & Doğu Yaşar Akal
Oyuncular:
Engin Günaydın
Cengiz Bozkurt
Şinasi Yurtsever
Nilperi Şahinkaya
Kubilay Aka
Deniz Cengiz
Gökçen Gökçebağ
Buğu Selen Somer
Can Güvenç
Didem Buğday
Eray Karadeniz
Iraz Akçam
Meriç Taner Kadıoğlu
Ömer Güneş
Su Lara Aslan
Yapımcı: BKM
Yaratıcı Yapımcı: Nisan Ceren Özerten
Sahne Tasarımı: Deniz Saip & Bilgeseven Bulut
Kostüm Tasarımı: Gül Sağer
Müzik: Tolga Çebi
Işık Tasarımı: Kemal Yiğitcan
Uygulayıcı Yapımcı: Naz Güven
Hareket Tasarımı: Utku Demirkaya
Video Yönetmeni: Mehmet Hakyemez
Multimedya ve Prodüksiyon: Illusionist
Yaratıcı Ajans: TBWA/Istanbul