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        Haberler Gündem Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir kişi tüfekle geldiği restorana ateş açt

        Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir kişi tüfekle geldiği restorana ateş açtı

        Başkent'in Gölbaşı ilçesinde hareketli dakikalar. İlçede bir kişi tüfekle geldiği restorana ateş açtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 22:40 Güncelleme: 08.01.2024 - 22:40
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        Ankara'da restorana silahlı saldırı
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        Habertürk'ten Bekir Mert'in haberine göre olay akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kişi yanında bulunan tüfekle sahibini tanıdığı pideciye giderek ateş açtı.

        KAYIPLARA KARIŞTI

        Saldırgan tüfekle iş yeri tabelasına iki el ateş açıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

        ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Saldırganın eşkalini belirleyen Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #gölbaşı
        #haberler
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