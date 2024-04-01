Anket: Birleşik Krallık'ta çocukların yüzde 76sı doğada daha çok zaman geçirmek istiyor

The Guardian'ın haberine göre, İngiltere ve İskoçya'da doğal mirasın korunmasına yönelik çalışmalar yürüten "National Trust" adlı kuruluş ile çocuk gazetesi First News işbirliğiyle Censuswide tarafından şubat ayında yapılan ankete, 7 ila 14 yaşındaki 1000 çocuk ve 1000 ebeveyn katıldı.

Ankete katılan çocukların yüzde 76'sı doğada daha fazla zaman geçirmek istediklerini, yüzde 56'sı da doğaya daha iyi erişim istediklerini belirtti.