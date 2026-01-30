'Anlaşılmaz Konuşmalar' seyirciyle buluşuyor

Avustralyalı yazar Andrew Bovell’ın kaleme aldığı, Ekin Tunçay Turan çevirisiyle sahneye taşınan “Anlaşılmaz Konuşmalar”, 15 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Evlilik, sadakat, güven ve takıntılar… Modern hayatın içinde giderek karmaşıklaşan ilişkiler, çarpıcı bir kurgu ve sarsıcı hikâyeler seyirciyle buluşacak.

9192 Prodüksiyon’un yapımcılığını, Muharrem Özcan’ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda, İsmail Demirci, Bahadır Vatanoğlu, Şirin Kılavuz ve Gizem Erdem rol alıyor. Sahne ve kostüm tasarımı Özlem Karabay, ışık tasarımı Murat Nuray, müzikleri ise Çağrı Beklen imzası taşıyor.

RAHATSIZ EDİCİ SORULAR!

Hayatının aşkı evlenmek üzereyken kaybolan ve yıllar sonra acı gerçekle yüzleşen bir adam…

Sevmek ve sevilmekle ilgili sorunlar yaşayan bir kadın…

Gecenin bir yarısında ıssız bir yolda arabası bozulan, kocasına ulaşamayan bir psikolog…

Üstü başı kan içinde eve dönen bir adam, boş bir binaya atılan kadın ayakkabısı ve kaybolan bir eş… Birbirinden bağımsız gibi görünen bu hikâyeler, kesişen hayatlarda çarpıcı bir bütün oluşturuyor. “Anlaşılmaz Konuşmalar”, insanın hem kendisiyle hem de başkalarıyla kurduğu ilişkilere ayna tutarak, seyirciyi rahatsız edici sorularla baş başa bırakıyor.