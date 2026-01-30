Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Anlaşılmaz Konuşmalar' seyirciyle buluşuyor

        'Anlaşılmaz Konuşmalar' seyirciyle buluşuyor

        İsmail Demirci, Bahadır Vatanoğlu, Şirin Kılavuz ve Gizem Erdem rol aldığı, Muharrem Özcan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Anlaşılmaz Konuşmalar' oyunu 15 Şubat'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde ilk kez seyirci karşısına çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 11:19 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Anlaşılmaz Konuşmalar' seyirciyle buluşuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avustralyalı yazar Andrew Bovell’ın kaleme aldığı, Ekin Tunçay Turan çevirisiyle sahneye taşınan “Anlaşılmaz Konuşmalar”, 15 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Evlilik, sadakat, güven ve takıntılar… Modern hayatın içinde giderek karmaşıklaşan ilişkiler, çarpıcı bir kurgu ve sarsıcı hikâyeler seyirciyle buluşacak.

        9192 Prodüksiyon’un yapımcılığını, Muharrem Özcan’ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda, İsmail Demirci, Bahadır Vatanoğlu, Şirin Kılavuz ve Gizem Erdem rol alıyor. Sahne ve kostüm tasarımı Özlem Karabay, ışık tasarımı Murat Nuray, müzikleri ise Çağrı Beklen imzası taşıyor.

        RAHATSIZ EDİCİ SORULAR!

        Hayatının aşkı evlenmek üzereyken kaybolan ve yıllar sonra acı gerçekle yüzleşen bir adam…

        Sevmek ve sevilmekle ilgili sorunlar yaşayan bir kadın…

        Gecenin bir yarısında ıssız bir yolda arabası bozulan, kocasına ulaşamayan bir psikolog…

        Üstü başı kan içinde eve dönen bir adam, boş bir binaya atılan kadın ayakkabısı ve kaybolan bir eş… Birbirinden bağımsız gibi görünen bu hikâyeler, kesişen hayatlarda çarpıcı bir bütün oluşturuyor. “Anlaşılmaz Konuşmalar”, insanın hem kendisiyle hem de başkalarıyla kurduğu ilişkilere ayna tutarak, seyirciyi rahatsız edici sorularla baş başa bırakıyor.

        Etkileyici anlatımı ve çok katmanlı yapısıyla “Anlaşılmaz Konuşmalar”, sezonun dikkat çeken dramatik yapımlarından biri olmaya aday. Oyun, prömiyerin ardından sezon boyunca farklı sahnelerde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

        Oyunun biletleri Bubilet, Biletinial ve Biletix’te satışa çıktı.

        “Anlaşılmaz Konuşmalar” Turne Programı

        15 Şubat Caddebostan Kültür Merkezi

        17 Şubat Trump Sahne

        21 Şubat Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi

        24 Şubat Watergarden Duru Sahne

        26 Şubat Kadıköy Eğitim Sahnesi

        4 Mart Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi

        6 Mart Bodrum Heredot Kültür Merkezi

        7 Mart İzmir İstinye Art

        11 Mart Ankara Çankaya Sahne

        20 Nisan Trabzon KTÜ Kültür Merkezi

        21 Nisan Samsun BB Atakum Kültür Merkezi

        ÖNERİLEN VİDEO

        İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada

        Kocaeli'de polis ekipleri, bir iş insanı ile doktorun kiralık tetikçi aracılığıyla öldürülmesi için iki ayrı suikast planını ortaya çıkardı. Düzenlenen operasyonla 6 şüpheli gözaltına alındı. Azmettiricilerin kiralık tetikçi ile buluştuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

        #İsmail Demirci
        #Bahadır Vatanoğlu
        #Şirin Kılavuz
        #Gizem Erdem
        #Caddebostan Kültür Merkezi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi