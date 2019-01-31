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Trabzon'un Arsin İlçesi Yeniköy Mahallesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı. Anne ve babasından kalan evde 2 çocuğu ve torunu ile yaşayan Gülsen Paslı, iddiaya göre ilçeye gitti. Hasta torununu doktora götüren kadın geri döndüğünde tek katlı evinin yerle bir olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Tüm eşyaları yıkılan evin enkazı altında kalan kadın, suç duyurusunda bulundu. Jandarma ekipleri, yıkılan evin enkazında inceleme yaptı. Evin dozerle yıkıldığı belirlendi. Görgü tanıklarının ifadesine başvurulan jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gülsen Paslı geçici olarak ilçede yaşayan kızının evine yerleşti.
"KARDEŞİMİN YIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
DHA'da yer alan habere göre evi, anlaşmazlık yaşadığı kardeşleri N.S. ve Z.S.'nin dozerle yıktırdığını öne süren Gülsen Paslı, "İki kızım ve torunum ile bu evde yaşıyorduk. Ev anadan, babadan kalma müşterek bir ev. 9 kardeşiz fakat diğer kardeşlerim gelip geçmezler. Biz burada hem hayvancılık yapıyoruz hem de bağ bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Torunum rahatsızlandığı için ilçeye doktora gittik. Doktordan döndüğümüzde evin olmadığını gördük. İlk başta heyelan mı oldu diye düşündüm. Fakat dozerle yıkılmış, teker izleri var. Evi kardeşlerimin yıktığını düşünüyorum" dedi.
"BU HANGİ İNSANLIĞA SIĞAR?"
Kardeşi ile annelerinin bakımı konusunda anlaşmazlık yaşadığını anlatan Paslı, "Onlar istiyor ki hep ben bakayım. Fakat onlar şehirde kaloriferli evde yaşıyorlar ve durumları çok iyi. Ben zaten fındık zamanı annemi alıp bakıyorum. Bu yüzden kardeşlerim tarafından evimin yıkıldığını düşünüyorum. Bütün eşyalarım enkaz altında kaldı. Bir tavuğum da enkazda öldü. Maddi manevi çok zor durumdayım, kış günü bu yapılan hangi insanlığa sığar?" diye konuştu.
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