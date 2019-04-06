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Kars'ın Sarıkamış İlçesi'ne bağlı Mescitli Köyü'nde, bir okulun yakınında 6 öğrenci buldukları 1 kutu cıvayla oynamaya başladı. Öğrencilerden birisinin ayrıca bir miktar cıvayı evine götürdüğü öğrenildi. Öğrenci velileri, cıvayı ellerinde gördüğü çocukları hemen hastaneye götürdü. Cıvaya temas eden 6 çocuk ile bir anne ve baba hastanede gözlem altına alındı. Çocuklar buradaki tedavilerinin ardından Erzurum’a sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde çocukların kan değerlerinin yüksek olduğu ve cıvadan zehirlendikleri tespit edildi.
"HASTANEDE YATIYORLAR"
İHA'da yer alan habere göre Mescitli Köyü Muhtarı Murat Dönmez, yaptığı açıklamada, “Çocuklar köyün içerisinde gezerken bu maddeyi bulmuşlar ve arkadaşlarıyla oynamışlar ve daha sonra o maddeyi eve getirmişler. Anne ve babası şüphelenmiş. Çocuklarda halsizlik şikâyeti olmuş. Şu anda AFAD ekipleri köye geldi ve köyde inceleme yapıyor. Şu anda 6 çocuk, birinin annesiyle babası zehirlendikleri için hastanede yatıyorlar” dedi.
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