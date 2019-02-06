Trabzon'da annesinden ve ağabeyinden dayak yiyen 17 yaşındaki E.K. adlı genç kız, adalete sığındı. Ağabeyini yargılama sırasında affeden genç kız, dayak yemekten korktuğu için adliye koridorlarında gözyaşlarına boğuldu. Genç kız devlet korumasına alındı.

AĞABEYE HAKKINDA DAVA AÇILDI

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'da tartıştığı kardeşi E.K.'yı demir sopayla döven A.K. hakkında hapis istemiyle dava açıldı. Trabzon 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan A.K.'nin olayda kullandığı 40-50 santimetre uzunluğundaki demir sopa silah kabul edildi.

ANNEM HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Duruşmada ağabeyi A.K.'nin demir sopayla başına 4-5 kez vurduğunu belirten E.K., "Amcaoğlunun evine gittim. Kanayan yere tütün ve şeker basarak, kanamayı durdurdular" dedi. E.K., annesinin de kendisini dövdüğünü ancak savcılığın takipsizlik kararı verdiğini söyledi. Dayak yiyen E.K., mahkemede kendisini demir sopayla döven ağabeyi hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

"DEMİR SOPAYLA VURMADIM, ODUN ATTIM"

Hakkındaki iddiaları reddeden ağabey A.K. ise demir sopa kullanmadığını sadece kardeşine odun attığını, kardeşinin kendisine kaynar su attığını savundu. Tanık olarak ifade veren anne H.K. ise kızının laf dinlemediğini öne sürdü. Kızını suçlayan H.K. olaydan sonra kızını hastaneye götürdüğünü belirtti. Bunun üzerine söz alan E.K. annesinin yalan söylediğini, kendisini hastaneye götürmediğini ifade etti. Mahkeme, ağabey A.K.'ye 3 bin 740 TL para cezasına çarptırdıktan sonra 5 yıl süreyle erteledi.

ANNE HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Duruşma sonunda adliye koridorlarında gözyaşlarına boğulan genç kızın koruma altına alınmasına karar verildi. Mahkeme, H.K. adlı anne hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakim, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın olaya müdahil olmasını istedi. Mahkemenin talebi üzerine Trabzon Aile Mahkemesi, genç kızı koruma altına aldı.