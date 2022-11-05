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Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ve babanın öldüğü kazada yaralanan Melisa da öldü! - Şanlıurfa haberleri
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Anne ve babanın ardından Melisa da öldü!

Şanlıurfa'da, alışverişten dönerken TIR'la kafa kafaya çarpışan otomobilde anne ve babası ölen ağır yaralı Melisa Kızılkaya (6) da tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Mehmet Armaş ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Anne ve babanın öldüğü kazada yaralanan Melisa da öldü! - Şanlıurfa haberleri
Anne ve babanın ardından Melisa da öldü!
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DHA

Şanlıurfa'da kaza, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 21'inci kilometresinde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

TIR İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

DHA'da yer alan habere göre Suruç´tan Şanlıurfa´ya giden Mehmet Armaş'ın (44) kullandığı pamuk yüklü TIR, alışverişten dönen Mehmet Kızılkaya yönetimindeki otomobil ile Koçören Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

ANNE VE BABA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle tavanı yırtılan ve motoru yerinden fırlayan otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Mehmet Kızılkaya ile eşi Selvi Kızılkaya'nın (40) yaşamını yitirdiği belirlendi.

KIZLARI DA KURTARILAMADI

Çiftin ağır yaralı kızları Melisa ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine karşın sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden çiftçi Mehmet, eşi Selvi ve kızları Melisa Kızılkaya'nın cenazeleri, adli tıp kurumu morgunda tamamlanan otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yaşamını yitiren Kızılkaya ailesi fertleri, Suruç ilçesine bağlı Yalpi Mahallesi'nde toprağa verildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Mehmet Armaş ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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