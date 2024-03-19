Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Anne ve kızın taksi öfkesi! - Güncel haberler

        Anne ve kızın taksi öfkesi!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Taksiden indirilen anne ile kızı tekmeli saldırıya geçtiler. Şoför saldırıya İngiliz anahtarı ile karşılık verdi. Yaşananlar anbean kameralara yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 22:52 Güncelleme: 19.03.2024 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne ve kızın taksi öfkesi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul'da taksici yolcu kavgalarına bir yenisi daha eklendi.

        Taksiden indirilen anne ile kızı tekmeli saldırıya geçtiler.

        Şoför saldırıya İngiliz anahtarı ile karşılık verdi.

        Yaşananlar anbean kameralara yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti
        Yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti
        "Kamuda bayram tatili 9 gün"
        "Kamuda bayram tatili 9 gün"
        İspanyol mahkemesinden Arda Turan'a ceza!
        İspanyol mahkemesinden Arda Turan'a ceza!
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        Aktarma merkezi önünde silahlı saldırı
        Aktarma merkezi önünde silahlı saldırı
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Rusya, Fransa'yı uyardı: Ukrayna'ya gönderilecek askerler öncelikli hedef olur
        Rusya, Fransa'yı uyardı: Ukrayna'ya gönderilecek askerler öncelikli hedef olur
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı