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Anneler, babalar ve çocuklar için dijital güvenlik rehberi

HABERTURK.COM

Okulların yaz tatili dönemine girmesiyle dijital çağın çocuklarının bilgisayar ve tablet başta olmak üzere teknoloji kullanımı yine artacak. Aileler ve çocuklar, bu tatil döneminde dijital güvenlik için nelere dikkat etmeli? İşte siber suçlulardan, online dolandırıcılığa; kişisel bilgilerin gizliliğinden, virüslere dijital güvenlik için yapılması gerekenler...

dijital güvenlik

Dijital çağın çocukları, tatillerinin önemli bölümünü sokakta değil, tablet veya telefon başında geçiriyor. Durum böyle olunca da dijital güvenliğin önemi giderek artıyor.

Yaz tatilinde siber güvenliğin elden bırakılmaması gerektiğinin altını çizen antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu Eset’in Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuğral, ailelerin ve öğrencilerin bu konuda dikkat etmesi gereken konuları 10 başlık altında topladı. Buna göre ebeveynlerin ve çocukların tatil döneminde dikkat etmesi gereken konular şunlar:

1- Ödevler ve ders notları kaybolmasın, verilerinizi yedekleyin

Verilerinizi mutlaka yedekleyin ve güvenli bir ortamda saklayın. Böylece bilgisayar veya tabletinizde yer alan ödevler, yazılar ve notlar, cihazınız bozulduğu veya kaybolduğu zaman da ulaşılabilir halde olur.

2- Çocuklarınızı internette gizliliğin önemi hakkında bilgilendirin

Pek çok çocuk veya genç, Facebook gibi sosyal medya mecralarını ebeveynlerinden daha iyi bilir. Ancak neyi paylaşmaması gerektiğini bilmiyor olabilirler. Bu nedenle çocuklarınızı; telefon numarası, ev adresi ya da parolalar gibi özel ve kişisel bilgileri paylaşmaması gerektiği konusunda uyarın.

3- Online oyun oynayın ama oyuna gelmeyin

Siber suçlular, dijital oyunlar yoluyla zararlı yazılım bulaştırmayı severler. Bundan korumanın yolu ancak güncel ve lisanslı bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımıyla olabilir. Antivirüs yazılımı ayrıca, dijital dünyaya her gün salınan 350 bini aşkın yeni zararlı yazılıma karşı da kalkan görevi görür.

4- USB aygıtları virüslere karşı kontrol edin

Filmlerin kaydedildiği ve belgelerin paylaşıldığı taşınabilir bellekler, ne yazık kı virüslerin bulaşmasına neden olan en yaygın taşıyıcı durumundalar. Tatilde de çok kullanılacakları için güncel bir virüs tarayıcı ile taratmak faydalı olur.

5- Sistem yamalarını ihmal etmeyin

Eğer sisteminizi güncel tutmuyorsanız, pek çok tehlikeye de açık hedef olduğunuzu bilmelisiniz. Windows, Adobe Reader, Flash, iTunes ve benzeri uygulamaların güncellemelerini yakından takip etmeli ve bunları güncel tutmalısınız. Bu işlem online güvenliğiniz için temel teşkil eder.

6- Bedava şeyler güzel ama tehlikeli olabilir

İnternette ‘kazandınız‘, ‘bedava‘, ‘ücretsiz‘, ‘100 kişi arasından size çıktı‘ gibi sizi tıklamaya teşvik eden web siteleri ve pencerelere temkinli yaklaşın. Siber suçlular, hem arama motorlarında hem de Facebook gibi sosyal medya kanallarında, kullanıcıların ilgisini bu şekilde çekmeyi iyi biliyor. Bu tür linklerden korunmak için her gördüğünüz linke doğrudan tıklamak yerine öncelikle bu linkin gerçekliğini sorgulayın ve ilgili kişi veya kuruluştan geldiğine emin olun.

7- İnternette paylaşılan bilgilerin kaybolmadığını hatırlayın, hatırlatın

Bir fotoğrafı sildiğinizde hatta tüm hesabınızı kapattığınızda tüm verinizi otomatik olarak sildiğinizi zannetmeyin. Resimler veya kişisel bilgiler çoktan başka birinin bilgisayarına kaydedilmiş olabilir. Çocuklar ve aileleri, hangi resim ve bilgilerin internete koyulacağını iki defa düşünmelidirler.

8- Güncel güvenlik yazılımı kullanın

Global ölçekte her gün milyonlarca zararlı yazılım sanal alemde dolaşarak önce kişisel bilgilerinize oradan da finansal kaynaklarınıza ulaşmaya çalışıyor. Profesyonel dijital önlem almadan bunlarla başa çıkmak artık mümkün değil.

9- Ebeveyn kontrolü yazılımları ile sınırları çizin

Aile koruma ya da ebeveyn kontrolü yazılımları, yaşa göre belirlenebilen koruma filtreleri kullanabiliyor ve uygun olmayan web siteleri ile uygulamalara erişimi engelleyebiliyor.

10- Akıllı telefonunuza bilgisayar muamelesi yapın! Çocuklarınıza aldığınızya da kullanması için verdiğiniz cep telefonlarında sadece oyun oynanmadığını göz önüne alın. Bilgisayarlar ya da mobil cihazlar için aldığınız önlemleri akıllı telefonlar için de almayı ihmal etmeyin.

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