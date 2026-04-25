Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Anneler Günü ne zaman 2026? Anneler Günü hangi gün, hangi tarihte kutlanacak?

        Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte, Anneler Günü tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu sene de Anneler Günü, annelere sevgi ve minnetin gösterildiği özel günlerden biri olarak kutlanacak. Hediye hazırlığı yapanlar, sürpriz planlayanlar ve özel organizasyon düşünenler bu yıl Anneler Günü'nün hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Peki, "Anneler Günü ne zaman 2026? Bu yıl Anneler Günü hangi tarihte kutlanacak?" İşte 2026 Anneler Günü tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 00:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Anneler Günü yaklaşırken hediye arayışları hız kazandı. Günümüzde birçok ülkede farklı tarihlerde kutlansa da Anneler Günü, Türkiye’de geleneksel olarak mayıs ayının ikinci pazarı kutlanmaktadır. 1914 yılında ABD’de resmen kabul edilen Anneler Günü, daha sonra dünya genelinde yaygınlaştı. Aileler bu günde anneleriyle vakit geçirmek, hediye almak veya özel sürprizler hazırlamak için plan yapıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman 2026? Anneler Günü hangi gün, hangi tarihte kutlanacak? İşte detaylar...

        2

        ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

        Anneler Günü 10 Mayıs 2026 Pazar günü kutlanacak.

        3

        ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

        Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.

        Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

        ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
