ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Anneler günün kutlu olsun Annem. Annelerimizi sadece anneler gününde değil, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun!

Hayatımın her anında yanımda olan, beni ben yapan en değerli varlığım… Senin sevginle büyüdüm, senin öğrettiklerinle güçlendim. Anneler Günün kutlu olsun canım annem.

Ne zaman düşsem beni kaldıran, ne zaman yorulsam bana güç veren sensin. Sana minnettarım anneciğim. İyi ki varsın.

Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

Benim güzel annem, sen şu dünyadaki tek vazgeçilmezimsin... Seni her şeyden çok seviyorum. İyi ki varsın!