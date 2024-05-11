Anneler Günü için geri sayım! Anneler Günü ne zaman?
Her sene anneleri onurlandırmak ve emekleri için teşekkür etmek adına tüm dünyada kutlanan Anneler Günü'ne az kaldı. Çok eski köklere sahip olan bu özel gün, modern anlamıyla 1900'lü yıllarda ortaya çıktı. Peki, Anneler Günü ne zaman? İşte, detaylar...
Her yıl tüm dünyada kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. Anneleri onurlandırmak için kutlanan bu günü tarihi ço eskiye dayanır; aslında Anneler Günü yüzyıllardan beri var olan bir gelenektir. Peki, 2024 Anneler Günü ne zaman? İşte, detaylar..
2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 12 Mayıs 2024 Pazar gününe denk gelmektedir.
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.