Her yıl tüm dünyada kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. Anneleri onurlandırmak için kutlanan bu günü tarihi ço eskiye dayanır; aslında Anneler Günü yüzyıllardan beri var olan bir gelenektir. Peki, 2024 Anneler Günü ne zaman? İşte, detaylar..