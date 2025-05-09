Anneler Günü için heyecanlı bekleyiş başladı. ABD'de Anna Jarvis'in annesini kaybetmesinin ardından 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla ABD çapında genişledi. Peki, "Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı?" Bu özel günde annesini mutlu etmek isteyenler için, Anneler Günü'ne özel hediye önerilerini haberimizde bir araya getirdik. İşte Anneler Günü hediye önerileri...