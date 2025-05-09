Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ANNELER GÜNÜ TARİHİ 2025 | Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı? Anneler Günü hediye önerileri

        Anneler Günü tarihi: Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı?

        Mayıs ayının gelişiyle birlikte Anneler Günü tarihi gündemdeki yerini aldı. Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü genellikle mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır. Bu özel günü kutlamaya hazırlananlar, Anneler Günü'ne özel hediye arayışına girdi. Peki, "Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı?" İşte 2025 Anneler Günü tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 23:39 Güncelleme: 09.05.2025 - 23:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Anneler Günü için heyecanlı bekleyiş başladı. ABD'de Anna Jarvis'in annesini kaybetmesinin ardından 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla ABD çapında genişledi. Peki, "Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı?" Bu özel günde annesini mutlu etmek isteyenler için, Anneler Günü'ne özel hediye önerilerini haberimizde bir araya getirdik. İşte Anneler Günü hediye önerileri...

        2

        2025 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

        Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 11 Mayıs 2025 Pazar gününe denk gelmektedir.

        3

        ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir. Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir. Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.

        4

        ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYE ÖNERİLERİ

        1) Buket Çicek,

        2) Kutu Çikolata, (özel çikolatalı, çiçek meyveler)

        3) Küçük Ev Aletleri,

        4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

        5

        5) Giyim Eşyası, Ayakkabı,

        6) Takılar, (Kolye, Küpe, Saat vb.)

        7) Fotoğraf Çerçevesi,

        8) Annelere Özel Ödül Plaketleri (Yılın Annesi vb.)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Fenerbahçe rahat kazandı!
        Fenerbahçe rahat kazandı!
        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Bir kadın yolcu vapurundan düştü, balıkçı kurtardı
        Bir kadın yolcu vapurundan düştü, balıkçı kurtardı
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        G.Saray tarihinde ilk kez finalde!
        G.Saray tarihinde ilk kez finalde!
        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da kutlandı
        9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da kutlandı
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!