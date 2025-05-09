Anneler Günü tarihi: Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı?
Mayıs ayının gelişiyle birlikte Anneler Günü tarihi gündemdeki yerini aldı. Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü genellikle mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır. Bu özel günü kutlamaya hazırlananlar, Anneler Günü'ne özel hediye arayışına girdi. Peki, "Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı?" İşte 2025 Anneler Günü tarihi...
Anneler Günü için heyecanlı bekleyiş başladı. ABD'de Anna Jarvis'in annesini kaybetmesinin ardından 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla ABD çapında genişledi. Peki, "Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı?" Bu özel günde annesini mutlu etmek isteyenler için, Anneler Günü'ne özel hediye önerilerini haberimizde bir araya getirdik. İşte Anneler Günü hediye önerileri...
2025 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 11 Mayıs 2025 Pazar gününe denk gelmektedir.
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir. Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir. Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.
ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYE ÖNERİLERİ
1) Buket Çicek,
2) Kutu Çikolata, (özel çikolatalı, çiçek meyveler)
3) Küçük Ev Aletleri,
4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları
5) Giyim Eşyası, Ayakkabı,
6) Takılar, (Kolye, Küpe, Saat vb.)
7) Fotoğraf Çerçevesi,
8) Annelere Özel Ödül Plaketleri (Yılın Annesi vb.)