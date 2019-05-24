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Annelik hayali kuran kadınların kâbusu oldu!

İHA

Mersin’de muayene açarak, kendisini kadın doğum doktoru olarak tanıtan Suriye uyruklu bir kişi, annelik hayali kuran kadınların kâbusu oldu. 6 kadını hamile kalacakları vaadiyle dolandıran sahte doktor, kadınlara bilinmeyen bir iğne de yaparak karınlarının ve vücutlarının bazı bölgelerinin şişmesine neden oldu. Kadınların şikâyeti üzerine harekete geçen polis, sahte doktoru gözaltına aldı

Sahte doktor

Mersin’de muayene açarak, 6 kadını dolandıran Suriye uyruklu bir kişi, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu R.K., A.K., L.A.A., A.H., B.A.M. ve M.H.H. isimli kadınlar, Siteler Polis Merkezi’ne yaptıkları müracaatta, çocuklarının olmadığını, çevreden edindikleri duyum üzerine kendisini ’kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktoru M.Ş.' olarak tanıtan şahsın Hal Mahallesi’nde muayene olarak kullandığı iş yerine gittiklerini anlattı. Kadınlar, kendisini doktor olarak tanıtan şahısla yaptıkları görüşmede uygulayacağı tedavi neticesinde çocuklarının olacağını, bununla birlikte muayene esnasında iğne vurulduklarını söyledi.

16 BİN LİRA PARALARINI DOLANDIRDI

Görüşmenin ardından toplamda 16 bin lira para verdiklerini ifade eden kadınlar, iğnenin etkisiyle vücutlarında ve karınlarında şişme meydana geldiğini, bu durumu şüpheliye söylediklerinde karın şişmesinin hamile kalındığının belirtisi olduğunu ifade ettiğini dile getirdiler. Kadınlar, yaptıkları araştırmalarda şahsın kendilerine sahte tedavi uyguladığını anlayınca, konuyla ilgili M.Ş. isimli şahıstan şikayetçi oldular.

POLİS KİMLİĞİNİ BELİRLEDİ

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalarda şüphelinin muayenehane olarak kullanıldığı yere operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli tarafından kullanıldığı değerlendirilen kartvizitleri ele geçiren ekipler, müştekilerin M.Ş. olarak bildikleri şahsın aslında Suriye uyruklu M.A.A. olduğunu tespit etti.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanırken, kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu, şişkinliklerinin indiği öğrenildi.

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